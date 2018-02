Senatorii au votat sa fie taiate paduri ca sa exploatam carbune

Ziare.

Propunerea legislativa pentru modificarea art.36 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic are ca obiect de reglementare scoaterea din fondul forestier national a unor suprafete de teren fara compensare, numai prin achitarea taxelor prevazute de lege, destinate realizarii lucrarilor miniere de interes national, declarate de utilitate publica, de exploatare a zacamintelor de lignit."Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier national al terenurilor necesare realizarii lucrarilor miniere de interes national si de utilitate publica de exploatare a zacamintelor de lignit este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat, in cazul terenurilor forestiere achizitionate de acesta sau statul roman in cazul terenurilor care au facut obiectul exproprierii. Prin exceptie, reducerea fondului forestier national prin scoaterea definitiva a terenurilor pentru realizarea lucrarilor mentionate se realizeaza fara compensare si se aproba prin hotarare a Guvernului", potrivit textului legislativ.Proiectul legislativ a fost initiat de parlamentari PSD-ALDE si adoptat de Senat in calitate de prima Camera sesizata.