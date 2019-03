5 idei gresite despre reciclarea deseurilor electrice

Se poate si fara mine, nu e treaba mea

E prea complicat sa colectez asa cum trebuie DEEE

E mai bine sa pastrez aparatul si sa-l refolosesc cu alte scopuri

Un deseu electric aruncat nu conteaza

E in regula sa dau deseul electric oricui plateste pentru el

Ziare.

com

Cand aruncam gunoiul, avem o senzatie de satisfactie, nu? Gata, l-am scos din casa, am scapat de mizerie, e curat. Gresit. "Casa" fiecaruia dintre noi se intinde cu mult dupa usa sau dupa poarta. Aerul, apa, mancarea pe care le consumam vin "de dupa poarta", din acel mediu inconjurator care credem ca ar avea o capacitate infinita sa elimine deseurile noastre. Nu are.Bateria aruncata la gunoi nu dispare ca prin magie. Ajunge la o groapa de gunoi unde nichelul, mercurul, plumbul si celelalte substante toxice pe care le contine se emana in aer si intra in sol. Pentru ca totul circula in natura, si deseurile care nu sunt reciclate isi gasesc drumul inapoi catre noi, cei care credem ca am scapat de ele din momentul in care le-am scos din casa.Nu este, insa, singura idee gresita despre reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE).Iata alte cateva dintre cele mai intalnite, din experienta voluntarilor programului national de educatie de mediu Patrula de Reciclare Este adevarat ca gestiunea deseurilor unei comunitati face parte din responsabilitatile autoritatilor, dar colectarea incepe acasa, la detinatorul aparatelor electrice! De multe ori, asteptam sa se organizeze o campanie de colectare in oras sau sa ne bata la poarta un serviciu de colectare inainte sa predam la reciclat un deseu electric."Acolo unde nu exista un sistem public evident sau regulat de colectare a deseurilor electrice, oamenii considera ca nu este 'treaba lor' sa le trimita la reciclare. Prin urmare, fie le arunca alaturi de restul gunoiului, fie le depoziteaza in gospodarie si uita de ele", spune unul dintre Profesorii Coordonatori ai Patrulei de Reciclare."Soarta" unui aparat electric si, implicit, impactul sau asupra sanatatii noastre si asupra mediului inconjurator se decid in casa fiecaruia dintre noi. Tocmai de aceea exista un sistem national de colectare a DEEE accesibil oricarui cetatean.Atunci cand desfasoara cate o campanie de informare in comunitatile lor, elevii din Patrula de Reciclare aud deseori, de la oamenii pe care ii abordeaza: "As vrea sa dau aparatele la reciclare", dar: "nu stiu unde sa le duc", "nu pot sa le car singur (a) " sau "nu pot plati sa mi le ia cineva".Sunt doar pretexte. De fapt, este chiar foarte simplu si, mai ales, gratuit sa va debarasati corect de orice aparat electric vechi sau stricat!Pentru aparatele electrice si electrocasnice mari exista un serviciu national de colectare care vi le preia gratuit de acasa, indiferent unde locuiti. Puteti solicita preluarea la TelVerde 0800 444 800 sau completand formularul online pe www.patruladereciclare.ro/recicleaza Pentru aparatele mici, exista o retea de sute de puncte de colectare. Le gasiti tot pe www.patruladereciclare.ro/recicleaza Daca aveti aparate mici, iar punctul de colectare este prea departe, va puteti organiza cu vecinii sa adunati impreuna o cantitate suficienta ca sa puteti solicita sa vina Serviciul Local de Colectare.Agentii Patrulei gasesc in multe case frigidere transformate in dulapuri, masini de spalat vase devenite scurgator, cafetiere folosite pe post de borcan s.a.m.d.Este o mare diferenta intre un aparat electric si o piesa de mobilier! Daca alte obiecte pot fi folosite timp de cateva generatii sau pastrate multa vreme in gospodarie, fara riscuri, aparatele electrice vechi reprezinta o posibila sursa de toxicitate.Ca sa nu mai spunem ca arata inestetic.Dar mai e ceva - si din cauza obiceiului populatiei de a pastra cu anii aceste obiecte, Romania nu reuseste sa indeplineasca obiectivul de colectare DEEE pe care si l-a asumat ca stat membru al Uniunii Europene. Pentru nerespectarea acestui angajament, se platesc sanctiuni din taxele si impozitele noastre. Asadar, platiti pentru fiecare aparat inutil pe care preferati sa il tineti in loc sa-l trimiteti la reciclare.Pentru multi, o baterie de tip pastila, de exemplu, e ceva mic si 'nevinovat', dupa cum au descoperit profesorii Patrulei. Ce mare catastrofa poate declansa un obiect cat unghia?Va spunem noi:. Cand ajunge in contact cu apa, mercurul formeaza un compus cancerigen (metil-mercur) care afecteaza sistemul nervos si rinichii. DA, chiar si UN singur deseu electric aruncat fara a fi trimis la reciclare va polua mediul timp de zeci de ani.Cu acest UN deseu care "nu conteaza" se genereaza peste 50 de MILIOANE DE TONE de DEEE in fiecare an, la nivel global. Chiar si UN singur deseu electric este o sursa importanta de poluare si contribuie la uriasa cantitate care sufoca Planeta.Nu, nu e. "Oricine plateste" este posibil sa foloseasca aparatele in alte scopuri sau sa nu isi asume responsabilitatea de a le transporta, stoca si recicla in conformitate cu legea. In acest caz, n-ati "rezolvat" nimic. Recompensa materiala care vi se ofera este doar un beneficiu imediat, cu posibile consecinte nefaste pe termen lung.Daca doriti sa faceti un gest responsabil pana la capat, prioritar este sa va asigurati ca predati aparatul electric unui serviciu de colectare DEEE autorizat. Numai astfel vi se garanteaza ca aparatul va fi reciclat cu grija, componentele toxice vor fi eliminate in siguranta, iar elementele reutilizabile vor fi recuperate, pentru a se economisi resursele naturale.In concluzie, exista un singur mod civilizat si responsabil de a scapa de un aparat electric inutil - sa fie trimis la reciclare, prin intermediul unui serviciu autorizat. Se poate, e simplu, gratuit, e responsabilitatea fiecarui cetatean si, mai ales, este in beneficiul fiecarui cetatean. In plus, deseurile electrice pe care le predati pentru programul de educatie Patrula de Reciclare ajuta copiii sa castige premii si ii incurajeaza sa se implice in viata comunitatilor lor, ca voluntari.Deseurile electrice care au fost aruncate fara a fi reciclate chiar si acum 70 de ani sunt in continuare in natura, acolo unde au ajuns. Traim inconjurati de ele si simtim efectele poluarii la care contribuie. La fel se intampla si cu aparatele electrice pe care nu le colectam selectiv, astazi. Orice nu ajunge la reciclare ajunge sursa de poluare.