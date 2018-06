Campania Romania Recicleaza un succes in Orasul Balan, Judetul Harghita

Ziare.

Primarul localitatii, domnul Iojiban Gheorghe, merita felicitat pentru implicarea de care a dat dovada atat in promovarea campaniei in zilele premergatoare colectarii, cat si pentru suportul acordat pe durata actiunii.Intrucat interesul locuitorilor comunei a fost unul ridicat, o noua repriza de colectare va fi organizata la inceputul lunii Iulie.Dintre echipamentele colectate din aceasta localitate cele mai multe au fost televizoare, dar si cantitatea de produse IT reciclate a fost destul de semnificativa, monitoare vechi sau imprimantele nefunctionale fiind aduse pentru reciclare.", a declarat, organizatorul campaniei.Programul Romania Recicleaza are drept obiective cresterea gradului de informare si constientizare al populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a bateriilor uzate si crearea de puncte mobile de colectare, favorizand astfel cresterea cantitatilor de DEEE colectate selectiv si reciclate.Pe perioada derularii campaniei, orice participant care va preda minim 10 kg de deseuri electrice sau 5 kg de baterii uzate la centrul de colectare special amenajat din zona primariei sau va solicita colectarea deseurilor de la domiciliu, va fi premiat cu un tichet cadou.Pentru preluarea deseurilor electrice voluminoase, participantii pot solicita ridicarea de la domiciliu la serviciul de Call Center 031.827.0000 sau pe e-mail la adresa logistica@environ.ro Campania continua si saptamana aceasta cu localitatile Mociu, Camarasu, Obreja, Sasca Montana, Buciumeni, Varfuri, Bran si Lipanesti.Pentru detalii referitoare la programul de colectare, precum si regulamentul complet al campaniei, va rugam accesati www.environ.ro In conformitate cu angajamentele luate, Romania trebuie sa atinga o rata de colectare selectiva si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a bateriilor si acumulatorilor portabili uzati de 45%.Potrivit prevederilor OUG nr.5/2015, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare sau colectarea periodica cu operatori desemnati. Primariile interesate sa se implice in campania Romania Recicleaza se pot inscrie pe adresa office@environ.ro A doua etapa a campaniei "Romania Recicleaza" a fost organizata de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si cu sprijinul Primariei Balan.Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro