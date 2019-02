Ceva nemaipomenit s-a intamplat in acest orasel dupa fiascoul cu noul incinerator si intreaga lume poate lua lectii

Ziare.

Foarte pe scurt, absenta camioanelor de gunoi.Pana acum vreo 20 de ani, Kamikatsu se ocupa de deseuri la fel ca majoritatea localitatilor lumii, fie incinerandu-le, fie ingropandu-le in pamant.Lucrurile aveau sa ia o turnura neasteptata cand autoritatile au hotarat sa construiasca un nou incinerator. Pentru ca elibera prea multe dioxine in atmosfera, incineratorul a fost declarat de guvernul de la Tokyo un pericol la adresa sigurantei si sanatatii locuitorilor si inchis.O idee ambitioasa s-a nascut atunci in Kamikatsu: in loc sa investeasca intr-o alta statie poluanta, de ce sa nu devina un oras zero-waste? Asadar, in 2003, autoritatile de aici si-au propus ca pana in 2020 sa nu mai arunce sau sa distruga nici macar un kimono vechi.Astazi, micuta localitate japoneza reuseste sa tina departe de incinerator si de groapa de gunoi mai mult de 80% din deseurile produse de locuitorii sai.Rezultatul se datoreaza eforturilor organizatiei non-profit Zero Waste Academy, care a implementat in Kamikatsu o strategie foarte laborioasa, cel putin la prima vedere, de colectare selectiva, de reutilizare si de reciclare a deseurilor.