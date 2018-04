China isi inchide portile in fata "gunoiului" lumii, iar lumea trebuie sa actioneze rapid pentru a evita un posibil dezastru

Ziare.

com

Guvernul de la Beijing a interzis anul trecut importul a 24 de tipuri de deseuri solide, inclusiv hartie si anumite tipuri de plastic , iar recent a anuntat ca va extinde restrictiile pentru alte cateva zeci de tipuri de materiale reciclabile, printre care deseurile de otel, componente auto folosite si nave vechi, noteaza CNN Masurile au deja consecinte serioase in unele parti ale lumii. De exemplu, un oras din Australia trimite deseurile reciclabile la groapa de gunoi pentru ca nu isi mai permite sa le recicleze, iar in Marea Britanie sunt stocate in depozite gramezi de plastic de calitate inferioara, care urmeaza sa fie incinerate.La inceputul anului, Irlanda, care trimitea in China 95% din deseurile sale de plastic, anunta ca mormanele de gunoi vor atinge niveluri de criza daca nu va gasi curand o destinatie alternativa, scrie si Huffington Post In localitati din Canada deseurile erau indesate in magazii, in containere si in remorci sau chiar ingropate in pamant acolo unde nu mai existau spatii de depozitare.Tari ca Marea Britanie, SUA, Australia, Canada si Japonia, precum si Uniunea Europeana se bazau pe China pentru a le cumpara si gestiona "gunoiul". Acum ca aceasta tara incepe sa-si inchida portile in fata milioanelor de tone de deseuri care ii erau trimise anual, sunt cautate abordari noi ale problemei.Astfel,pentru folosirea plasticului, potrivit CNBC . La randul sau, Marea Britanie se gandeste sa taxeze paiele pentru bauturi, pentru a descuraja utilizarea lor.Australia, pe de alta parte, a investit zeci de milioane de dolari pentru a ajuta municipalitatile locale sa gestioneze criza deseurilor.O parte dintre deseurile respinse de Beijing au fost redirectionate catre tari ca India, Indonezia, Malaezia, Thailanda, Vietnam, Germania si Olanda, insa expertii nu cred ca acestea pot suplini rolul avut pana acum de China.La momentul de varf, China importa aproape noua milioane de tone metrice de resturi de plastic, conform datelor Greenpeace. Importurile au inceput in anii '80 pentru a alimenta sectorul manufacturier in plina dezvoltare , luand astfel nastere o industrie de procesare si reciclare a deseurilor de sine statatoare.Insa gestionarea improprie si absenta unui mecanism corespunzator de supraveghere au transformat China, a doua mare economie globala in prezent, in cel mai mare poluator al lumii. Masurile recente, care vizeaza deseurile de proasta calitate, foarte poluante, fac parte din planurile ambitioase ale presedintelui chinez Xi Jinping pentru solutionarea crizei poluarii, alaturi de inchiderea a zeci de mii de uzine si de investitii masive in energia verde Specialistii au avertizat ca decizia Chinei va afecta lanturile globale de aprovizionare, iar producatorii vor fi mai inclinati sa foloseasca materiale noi in detrimentul celor reciclate.Totusi, altii sunt de parere ca ceea ce se intampla este un lucru bun, care va forta o schimbare in industria reciclarii - pornind de la imbunatatirea calitatii materialelor la accelerarea investitiilor in tehnologiile de reciclare.Insa, "pe termen lung, problema trebuie rezolvata de la sursa. America de Nord si Europa Occidentala trebuie sa faca eforturi clare si constiente pentru a reduce risipa", spune Lawrence Loh, profesor asociat la Universitatea Nationala din Singapore.