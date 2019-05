Clientii magazinelor Pegas pot recicla de acum bateriile uzate la bike shop-urile din Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta si Cluj

Ziare.

Incepand cu luna mai clientii Pegas pot recicla bateriile si acumulatorii uzati in magazinele din Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta si Cluj. In parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB), Pegas isi doteaza magazinele cu infrastructura speciala de colectare, sustinand astfel demersurile de protejare a mediului si reducerea poluarii.Sub sloganul "Recicleaza bateriile uzate si pedaleaza mai departe!" parteneriatul faciliteaza si incurajeaza obiceiul reciclarii in randul celor interesati deja de un stil de viata santos si trage un semnal de alarma asupra efectelor nocive pe care bateriile uzate le au asupra sanatatii umane.In plus, cei care devin partizani miscarii de reciclare sisi sansa de a castiga o bicicleta electrica Pegas Partizan.", spun reprezentantiiBike-shop-urile dotate cu infrastructura de colectare vor fi vizibile prin aplicatia mobila "Unde Reciclam". Dupa predarea bateriilor uzate, participantii pot inscrie codul unic primit pe pagina www.reciclamimpreuna.ro/reciclism . Mai multe baterii predate, inseamna mai multe sanse de a castiga Partizanul.", a declaratIn Romania sunt aruncate la gunoi in fiecare an peste 50 de milioane de baterii folosite. Aruncate la intamplare, bateriile uzate sunt extrem de nocive pentru mediul inconjurator, din cauza substantelor periculoase pe care le contin si le elimina in sol (cadmiu, nichel, mercur) punand in pericol sanatatea.Mai multe detalii despre campanie si concurs sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro/reciclism