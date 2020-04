Criza COVID-19 va schimba intr-un mod neasteptat piata de deseuri electrice si electronice

Cristian Pocol este presedintele Asociatiei Respo DEEE si expert in domeniul deseurilor si reciclarii

In cele ce urmeaza, va propun o analiza necesara si sincera a industriei deseurilor echipamentelor electrice si electronice (DEEE), folosind experienta si cunostintele proprii in managementul DEEE de peste 17 ani.Ceea ce stim in acest moment este ca economia mondiala se va modifica, efectul de globalizare se va restrange, iar consumatorii finali vor fi mai atenti la deciziile pe care le iau, dupa ce vor fi trecut prin aceasta experienta marcanta.Aceasta situatie se suprapune in Romania cu un an 2020 decisiv, in care noi prevederi legislative intra in vigoare, licenta de operare a unor organizatii de transfer de responsabilitate (OTR-uri) de pe piata deseurilor de echipamente electrice si electronice ajunge la finalul perioadei de valabilitate, o noua licenta fiind nevoie sa fie emisa de autoritatile competente. Conform website-ului Ministerului Mediului, din noua OTR-uri inregistrate, la momentul redactarii acestui articol, doar doua dintre cele listate au licenta de operare inca valabila.Impartita pe trei etape importante, fiecare cu specificul sau, analiza prezinta separat:, a carei durata este estimata pana la finalul lunii iunie 2020;, cu debut in a doua jumatate a anului 2020 si,, incepand cu 1 ianuarie 2021.- atunci cand cei mai multi cetateni sunt izolati, cele mai multe business-uri sunt inchise, iar puterea de cumparare este in scadere, oamenii concentrandu-se doar pe produse de necesitate imediata: mancare, medicamente etc. Asa cum reiese din majoritatea analizelor de impact, aceasta perioada se va finaliza cel mai tarziu la finalul lui iunie 2020.O veste relativ buna vine de la comerciantii din online, care ne anunta ca vanzarile se mentin sau chiar au crescut, domeniul IT&C fiind leader-ul intre winners, care a inregistrat o crestere cu peste 30%. Comenzile de echipamente electrocasnice, televizoare si laptopuri au crescut. Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020, dar si ordonanta nr.4, cea mai recent anuntata in seara de 29 martie, permit magazinelor de electrocasnice sa ramana deschise, decizie, care, cu siguranta, va sustine vanzarea de produse noi. Cu exceptia unei singure fabrici, care a anuntat ca se inchide pe perioada crizei sanitare, toate celelalte unitati de productie de echipamente electrice si electronice (EEE) din Romania sunt functionale.Problema cea mai mare insa este data de faptul ca utilizatorii finali nu au obiceiul de a scoate din casa un electrocasnic in momentul in care cumpara unul nou. Din acest motiv, activitatea firmelor de colectare, de transport si de tratare este aproape zero, in conditiile in care costurile fixe si de personal sunt la fel ca in toate industriile din Romania. Ceea ce consolideaza si mai mult crezul ca, daca vrem sa pastram industria de management a DEEE din Romania, oricat de mica asa cum este acum, este nevoie de un program de ajutor similar celorlalte IMM-uri din Romania. Fondurile disponibile in Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) ar trebui considerate in acest sens, putand fi folosite pentru sustinerea industriei prin proiecte specifice, de genul plata serviciilor pentru trei luni, la un nivel de pret mediu pentru anul 2019.In stare de urgenta, consumatorii finali si producatorii sunt dezorientati si speriati de ceea ce se intampla si de modul cum se vor finaliza cele doua crize, medicala si economica. Tocmai din acest motiv, vor actiona haotic, iar comportamentul lor inca nu poate fi estimat.- vorbim aici despre perioada in care economia reincepe activitatea, fiind estimata a doua jumatate a anului 2020. Avand in vedere detaliile prezentate in etapa I, sunt necesare programe care sa sprijine repornirea acestei industrii. Mai jos cateva exemple:- consumatorii trebuie sa fie sustinuti sa isi inlocuiasca electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic, cu obligatia de a preda aceste echipamente vechi in regim unu la unu. Sursa de finantare pentru produsele noi trebuie sa fie din bugetul statului si/sau AFM, avand in vedere faptul ca UE accepta masuri speciale si aici ma refer la posibilitatea de a acorda ajutor de stat pentru industrie, iar serviciile pentru produsele vechi (DEEE) trebuie sa fie sustinute de catre OTR-uri. Astfel, sunt sprijiniti atat producatorii de produse noi, cat si managementul DEEE.- cu garantii de la stat pentru societatile care organizeaza astfel de sisteme. Producatorii, impreuna cu societati de service si firme de colectare si tratare, ofera utilizatorilor finali posibilitatea de a inchiria echipamente electrocasnice, pe o perioada limitata de timp, fara avans si garantii. Statul trebuie sa sustina aceasta forma de creditare. Avand un efort financiar mic, de exemplu 70 RON/luna timp de 36 de luni, fara avans, multi utilizatori casnici vor putea sa isi inlocuiasca produsele electrocasnice vechi, iar volumul de DEEE sa creasca in piata.. Astfel, volumul de DEEE va creste si firmele care presteaza serviciile pentru managementul DEEE vor avea activitatea in crestere.Pe langa aceste proiecte, este foarte important sa se clarificeO mai mare transparenta, la toate nivelurile, este necesara pentru a facilita luarea unor decizii bazate pe informatii reale din piata. Specialistii estimeaza ca vom avea o noua criza sanitara in toamna, dar de dimensiuni mai mici, iar speranta cea mai mare este ca va fi identificat un protocol de tratament pentru COVID-19. In aceste conditii, cu programe de sprijin pentru societatile comerciale, activitatea poate sa reinceapa si in industria deseurilor DEEE.Incetarea starii de urgenta si revenirea la normal vor da un sentiment de liniste pentru consumatorii finali, care vor incepe sa reconsidereSistemul de valori se va schimba in bine, speram, iar domeniul DEEE va fi tratat cu o mai mare responsabilitate. Experienta profesionala a celor care lucreaza de multi ani in acest domeniu va fi apreciata si implicarea cat mai activa a acestora va ajuta la dezvoltarea industriei.- aceasta va fi normalitatea de dupa cele doua crize, medicala si economica, fiind estimat ca va incepe dupa 1 ianuarie 2021. Convingerea mea este ca lumea va invata o lectie si va reduce nivelul de consumerism si excesul de orice fel, oamenii vor acorda mai multa atentie modului de exploatare a produselor si decizia de inlocuire a lor nu va mai fi luata la fel de usor ca pana acum. Acestea vor duce la un comportament mai constient asupra domeniului DEEE si a materiilor prime care se pot extrage din aceste deseuri.Desi se asteapta si un al treilea val de imbolnaviri, nivelul ar trebui sa fie foarte redus, iar solutii pentru tratarea cazurilor Covid-19 sa fie disponibile la acel moment. In aceste conditii, toti actorii economici ar trebuie sa functioneze la capacitate 100%, iar cadrul legal sa fie modificat/adaptat realitatii din piata tocmai pentru a oferi un sprijin real tuturor actorilor implicati in managementul DEEE.Experienta "muncii de acasa" va genera cu siguranta noi obiceiuri de a utiliza tehnologia in activitatea zilnica, ceea ce, in domeniul deseurilor, poate insemna raportari mai eficiente in format electronic, care sa si permita o centralizare rapida si o publicare a informatiilor centralizate in vederea utilizarii lor.Companiile de colectare, transport si tratare, care vor reusi sa depaseasca dificultatile din primele doua etape, vor putea sa revina la un regim de functionare normal. In aceste conditii, o analiza a capacitatii pietei de tratare din Romania trebuie sa fie facuta de catre toti operatorii impreuna cu reprezentantii autoritatilor. Pentru cresterea acestei capacitati, programe de sustinere a investitiilor pentru noi facilitati de colectare si de tratare trebuie sa fie facute cu ajutorul AFM si a altor surse de finantare nerambursabile., care acum este la un nivel similar cu cel din anii 2010, permitand astfel sa se plateasca un pret corect pentru serviciile prestate de toate societatile comerciale, care colecteaza, transporta si trateaza DEEE.Tinta de colectare de 65% prevazuta pentru anul 2021 era greu de atins inca dinainte de aceste crize, iar in realitatea de azi este cu mult mai dificil de obtinut. Sunt discutii deschise la nivel de UE prin care se cere renuntarea la tot ce tine de Green Deal, iar daca acest lucru se va intampla, tintele din Directiva DEEE ar trebui sa fie din nou in discutie, moment oportun pentru asumarea unor decizii realiste care pot fi luate in consecinta.