Cum ii invatam pe cei mici sa respecte mediul si sa recicleze

Astfel, de la cele mai mici varste, copiii trebuie implicati in activitati de reciclare si de responsabilizare intr-un mod diferit, prin joc, prin povesti.Copiii, daca sunt educati asa cum trebuie, au o capacitate de a fi sensiblizati mult mai usor, de a fi stimulati si de a li se atrage atentia intr-un mod mult mai simplu.Trebuie sa le aratam ca natura trebuie protejata si ca viitorul nostru depinde de felul in care este gestionat acest lucru.Copiii invata usor diferenta dintre bine si rau si de aceea, este bine sa le explicam atat consecintele pozitive, cat si pe cele negative ale actiunilor noastre.Nu se invata totul intr-o zi, insa cu rabdare se pot face minuni.Un bun inceput ar fi sa ii invatam pe cei mici sa colecteze selectiv. Asta insemana sa le aratam ca exista multe materiale reciclabile ce pot fi separate de alte tipuri de deseuri.Trebuie sa ii invatam sa le deosebeasca, sa recunoasca materialele si trebuie sa ii indrumam spre colectarea lor in cosuri de gunoi special concepute pentru inmagazinarea acestor deseuri.Pentru a face cat mai usor acest lucru si pentru a r ecicla simplu si rapid, este necesar sa folosim cosuri pentru colectare selectiva speciale.Mai mult decat atat, reciclarea a inceput sa se faca usor in orice zona a orasului, deoarece foarte multe institutii de stat sau private s-au ocupat de dotarea interioarelor si exterioarele cladirilor cu eurocontainere si pubele , pentru a incuraja aruncarea gunoiului in mod responsabil.Revenind la incurajarea si educarea copiilor in acest sens, acest lucru se poate face foarte usor.Este important ca folosirea cosurilor speciale pentru colectare selectiva sa se faca in maniera creativa si amuzanta. Astfel, trebuie sa ii implicam pe cei mici in selectarea deseurilor inca de acasa.Trebuie sa ii invatam cum se face diferentierea si sa le explicam ce se intampla daca colectarea selectiva nu are loc. Putem sa le povestim unde poate ajunge o sticla de plastic in natura, modul in care aceasta polueaza, cat timp dureaza sa se descompuna si multe alte exemple.Copiii trebuie sa invete ca hartia si cartonul pe care au desenat sau pe care au scris sau resturile decupate nu trebuie sa fie aruncate in acelasi loc ca si resturile de mancare.Se poate incepe cu amplasarea in camera copilului a unui cos special, simpatic, colorat, unde le va fi usor sa depoziteze hartia si cartonul care nu le mai trebuie.Daca locuiti la casa, unele resturi menajere pot fi transformate in ingrasamant iar copiii pot invata usor cat de simplu este sa ai grija de sanatatea naturii, prin folosirea resturilor vegetale care sunt extraordinare pentru plante.In plus, daca la scoala sau la gradinita se organizeaza activitati de curatare si reciclare a deseurilor dintr-un parc sau o zona protejata, copii pot sa se si distreze cu colegii, in timp ce au grija de sanatatea naturii.Reciclarea trebuie facuta atent si responsabil, iar copiii pot invata de cele mai multe ori aceste obiceiuri sanatoase mult mai repede decat adultii.