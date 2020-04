Cum reusesc suedezii sa faca bani, recicland aproape toate ambalajele de bauturi? In Romania, majoritatea sticlelor si cutiilor ajung la gunoi

Ziare.

com

Suedezii nu recicleaza doar de dragul de a o face, ci pentru ca refolosirea ambalajelor este, inainte de toate, rentabila, potrivit principiilor economiei circulare (care prevede refolosirea pe termen cat mai indelungat a produselor care permit acest lucru - n.red.).Cum anume au structurat specialistii de la Stockholm un sistem care sa permita reciclarea eficienta si rentabila a explicat luni, pe larg, in cadrul unui semniar online, Reloop Platform. Aceasta este organizatia europeana ce sustine si dezvolta implementari ale economiei circulare.Inainte de toate, Reloop Platform a transmis ca "legislatia suedeza privind gestionarea deseurilor din ambalaje prevede ca orice persoana juridica care produce si ambaleaza bauturi in sticle de plastic sau cutii metalice, ori le importa, trebuie sa se asigure ca recipientele se integreaza unui sistem autorizat de returnare. Raspunsul este un sistem de garantie centralizat, coordonat de AB Svenska Returpack, care este si proprietarul tuturor materialelor colectate (sticle, cutii, capace)".Cu alte cuvinte, AB Svenska Returpack are sarcina de a coordona intregul sistem. Iata cum o face."Nu exista nicio pretentie legata de materiale sau valoarea acestora din partea producatorilor sau a industriei.Returpack - propritarul materialelor - vinde materialul prelucrat (sortat, curatat, impachetat) achizitorilor de materie prima pe baza acordurilor dintre Returpack si acestia. Veniturile din vanzarile de materiale acopera pentru Returpack costurile aferente derularii sistemului de retur, cum ar fi colectarea, procesarea si administrarea.Pentru a promova circularitatea materialelor, Returpack opteaza sa vanda materialele numai cumparatorilor care vor sprijini circularitatea.Achizitorii proceseaza materia prima si vand produsele mai departe clientilor - furnizori de ambalaje tip doze, ambalaje de uz alimentar sau preforme.Returpack nu are absolut nicio informatie asupra acordurilor sau a preturilor practicate la acest nivel", a informat Reloop Platform prin intermediul unui comunicat remis redactieiCat de eficient functioneaza acest sistem? Ei bine, aproape perfect! Potrivit Reloop Platform, "el asigura o rata de reciclare de 84,9% (in timp ce 10% se pierde prin comertul transfrontalier Suedia - Norvegia, iar 3% este preluat prin alte sisteme de colectare plastic/metal.Aceasta inseamna 19.870 tone aluminiu, 23.244 tone PET, 1377 tone HDPW, 2,15 miliarde doze si sticle.Returpack colecteaza 94% din volume de la 3.100 retaileri, prin 5.100 RVM (automate de colectare - reverse vending machines), si prin 50 de sisteme Pantamera Express montate la centrele municipale de reciclare.Cifra de afaceri se ridica la (...) aproximativ 285,3 milioane euro".Unde se afla Romania acum? Ei bine, rata noastra de reciclare este de doar 14%, fiind printre cele mai reduse din Uniunea Europeana."Ratele scazute de colectare si reciclare au condus la necesitatea unui sistem de garantie complet pentru recipientele pentru bauturi.Legislatia a fost adoptata in 2018 (OUG 74/2018, devenita Legea 31/2019) si se asteapta sa fie implementata inainte de 2022.Aflata in faza de finalizare a normelor de aplicare, Romania are nevoie de cele mai bune referinte pentru a crea un sistem national eficient la nivel de costuri, care sa conduca la rate mari de colectare, dar si sa stimuleze cresterea economiei locale", a mai transmis Reloop Platform.Romania a lansat intr-adevar, un program de recuperare a ambalajelor pe baza de garantie din comert , dar pentru consumator este inca o adevarata aventura sa recicleze. Asa ca majoritatea romanilor au continua sa arunce la gunoi ambalajele bauturilor. Iar asta inseamna ca nu doar ca nu produc bani, ci dimpotriva: impovareaza bugetele cu costuri. Ramane sa vedem cum se vor rezolva lucrurile.Potrivit specialistilor organizatiei Reloop Platform, o eficientizare pe baza principiilor economiei circulare este cu atat mai necesara acum, in contextul crizei cauzate de pandemia de COVID-19.