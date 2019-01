Daca s-a ars, recicleaza-l!

Ziare.

com

Si, totusi, pe cat de mult ne este indispensabil, pe atat de usor scapam de el. Sta la dispozitia noastra ori de cate ori vrem. Iar cand oboseste si decide ca e timpul sa predea stafeta celorlalti frati ai lui, noi il desurubam si il aruncam la cosul... de gunoi?! Totusi, nu crezi ca despartirea dintre voi ar trebui sa fie mai frumoasa?Daca este bec economic sau alt echipamenmt de iluminat, il poti duce la un punct de colectare de unde, mai apoi, niste oameni carora le place sa fie in armonie cu natura, il iau si il trimit intr-un loc numit punct de reciclare Fara sa stie, becul poate face rau mediului inconjurator. El contine aproximativ 2 mg de mercur. Substanta considerata periculoasa. Daca aceasta ajunge in sol sau in panza freatica poate produce efecte nocive asupra sanatatii. Acum, sa inmultim cele 2 mg de mercur cu zecile de mii de becuri arse care ajung la groapa de gunoi. Situatia devine cam ingrijoratoare!Din 2007 si pana acum, am reciclat 4.650 tone de deseuri din echipamente de iluminat. Daca le-am pune impreuna am construi 12 blocuri de 4 etaje!Am decis sa investim in economia circulara. Te intrebi in ce mod? Pai sursa asta mica de lumina mai ofera inca putin ajutor.Spre exemplu, dintr-un singur bec reciclat, pot fi recuperate si reciclate: sticla (88%), plasticul (4%), praf fluorescent (3%) si mercur (0,005) . Astfel, ajutam si alte industrii sa isi desfasoare activitatea, fara ca ele sa mai consume din resursele naturale.Nu conteaza daca esti companie sau persoana fizica. Echipa Recolamp te ajuta sa reciclezi.Pentru persoanele fizice am creat Colturi Verzi. Aici gasesi harta interactiva si poti vedea unde se afla cel mai aproapiat punct de colectare. Nu iti face griji. Ele se afla in toata tara!Daca esti companie, Recolamp iti pune la dispozitie recipiente adecvate pentru colectarea selectiva si asiguram transportul gratuit, precum si eliberarea actelor necesare pentru indeplinirea obligatiilor de raportare in zona de mediu.Simplul traseu al becului pana la punctul de reciclare aduce atat de multe schimbari. Pentru tine si pentru mediul inconjurator. Fa primul pas catre schimbare! S-a ars? Recicleaza -l!