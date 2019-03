De ce sa folosim ambalaje eco?

Ziare.

Folosirea ambalajelor biodegradabile si reciclabile face, in prezent, parte din stilul de viata in armonie cu natura. Gasirea de alternative eco la produsele traditionale a devenit mult mai usoara, inclusiv in mediul online. Tot mai multe optiuni de ambalare devin disponibile celor ce doresc sa combine traiul modern cu protejarea mediului inconjurator.Intr-un fel sau altul, ambalajele ating fiecare aspect al vietii. De la ambalarea mancarii pana la ambalajele folosite pentru colete, societatea moderna foloseste in mod extensiv materiale pentru ambalare. Aceasta crestere a avut un impact direct asupra cantitatii de deseuri generate.Deseurile ce nu pot fi refolosite sau reciclate ajung in zone de depozitare unde sunt lasate sa putrezeasca timp de multi ani ori, in anumite cazuri, ambalajul este facut din materiale ce nu se vor descompune niciodata. In mod direct, folosind ambalaje eco reciclabile si biodegradabile protejam mediul inconjurator de elemente toxice.Hartia si cartonul sunt refolosibile, reciclabile si biodegradabile. Acest tip de ambalaj, cum ar fi cutiile de pizza si paharele din carton , este deja disponibil si poate fi comandat cu usurinta din magazinul online PaharulMeu. Multi producatori de ambalaje ofera o varianta si mai ecologica, folosind hartie reciclata in procesul de productie.Una dintre provocarile aduse de folosirea ambalajelor eco nu este atat la nivel de consumator, ci la nivel de producatori si furnizori unde cantitatile de ambalaje folosite sunt mult mai mari. Consumatorii continua sa fie atenti la producatori si sa puna intrebari cu privire la politica privind ambalajele, incurajandu-i sa foloseasca alternative prietenoase cu mediul.Societatea a invatat pe propria-i piele ca ambalajele conventionale afecteaza in mod negativ planeta. In ziua de azi, cel mai bun ambalaj ori face parte dintr-un mod inovativ de a transforma rezuduurile in produse noi ori face parte din vechile metode de ambalare ce devin atat de interesante incat sunt refolosite de mai multe ori (cum ar fi ambalajele de sticla) . Ambele strategii sunt castigatoare si consumatorii vor alege ambalajele pe masura propriilor valori morale.Ideea de baza este ca legile se schimba, iar companiile ce nu aleg sa foloseasca ambalaje eco (de la paharul de carton pentru cafeaua de la birou, pana la cutia pentru pizza comandata pentru cina) vor fi percepute de public ca niste dinozauri.Alegand sa faca parte din solutie, companiile nu doar ajuta la protejarea planetei, ci demonstreaza implicare sociala si punerea in practica a valorilor de baza.