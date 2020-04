Descoperire majora in domeniul reciclarii: O enzima mutant dezintegreaza plasticul in cateva ore

Ziare.

com

Enzima descoperita initial in compost reduce PET-urile la o stare chimica ce permite transformarea lor ulterioara in noi sticle de inalta calitate, noteaza The Guardian In spatele descoperirii, considerata de experti independenti ca fiind una majora, se afla compania Carbios din domeniul reciclarii plasticului.Reprezentantii sai anunta ca tehnologia va putea fi folosita la scara industriala in cinci ani, iar compania s-a aliat cu nume grele ca Pepsi si L'Oreal pentru a accelera acest proces.Conform studiului publicat de revista Nature, enzima a fost descoperita inca din 2012 si modificata recent de cercetatori pentru a-i imbunatati eficienta in dezintegrarea PET-urilor. Enzima mutant a fost testata pe o tona de deseuri de butelii din plastic, 90% din aceasta cantitate fiind dezintegrata in zece ore. Din materialul astfel obtinut, cercetatorii au produs butelii noi.PET-urile din plastic reciclat vor fi ceva mai scumpe decat cele din plastic virgin.Miliarde de tone de plastic sufoca planeta, deseurile putand fi gasite din regiunea arctica pana in Groapa Marianelor - cel mai adanc punct de pe suprafata Pamantului. In timp ce activistii de mediu insista pentru reducerea utilizarii plasticului, reprezentantii Carbios sustin ca materialul este unul folositor si reciclarea sa eficienta poate fi o parte a solutiei.C.S.