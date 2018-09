Din septembrie, Romania recicleaza din nou!

Ziare.

Autoritatile publice, primarii de localitati mai mari sau mai mici, se pot inscrie intr-o noua editie a campaniei Romania Recicleaza, care se va desfasura in perioada, in localitatile din tara.Inscrierile in campanie se fac pe site-ul www.reciclamimpreuna.ro sau prin e-mail, pe adresa logistica@environ.ro Campania Romania Recicleaza isi propune sa creasca gradul de informare si constientizare al populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective a DEEE-urilor si a bateriilor uzate, pentru un mediu sanatos.Scopul programului este sa potenteze cantitatile reduse de echipamente electrice si casnice uzate si defecte (DEEE) trimise catre reciclare, in vederea onorarii angajamentelor luate de tara noastra pentru protectia mediului si protejarea sanatatii cetatenilor.Potrivit prevederilor, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati."E foarte bine ca desfasuram o noua campanie in luna septembrie - atunci cand oamenii incep curatenia de toamna si hotarasc ce mai pastreaza si ce nu in gospodarie, inclusiv aparate electrice si electrocasnice vechi. In comuna Cumpana sunt 156 de strazi si 102 km de retele de infrastructura pe care trebuie sa le acoperim. Nu reusim intotdeaua si atunci ne bucuram ca ne veniti in ajutor", a declarat doamna, prim-vicepresedinte al Asociatiei Comunelor din Romania si primarul comunei Cumpana (jud. Constanta), in cadrul primei editii a campaniei Romania Recicleaza.In prima editie a campaniei, sute de romani au predat televizoare, masini de spalat, aspiratoare, dar si storcatoare, imprimante si alte electrocasnice si aparate electrice pe care nu le mai foloseau.Toti cei care au lasat la centrul de colectare mobil special amenajat o cantitate mai mare de 10 kg deseuri electrice si electronice sau 5 kg de baterii uzate au fost rasplatiti cu tichete cadou.Cu sprijinul autoritatilor si al reprezentantilor Asociatiei Environ, in perioada iunie-iulie 2018, s-au colectat peste"Bilantul primei editii este incurajator si ne confirma ca romanii sunt dispusi sa recicleze atunci cand le sunt puse la dispozitie solutii in acest sens, respectiv puncte de colectare accesibile si bineinteles, daca gestul lor este recompensat cu un mic premiu sau stimulent. Edilii care s-au inscris in campania "Romania Recicleaza" si au promovat proiectul, sunt un exemplu excelent de implicare in domeniul reciclarii si protectiei mediului inconjurator pentru localitatile pe care le conduc. Ne dorim ca exemplul lor sa fie preluat si de alti colegi", a declarat, presedintele Asociatiei Environ, organizatorul campaniei.Pentru editia din toamna a campaniei Romania Recicleaza, primariile se pot inscrie pe adresa logisitica@environ.ro sau pe www.reciclamimpreuna.ro Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro