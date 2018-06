Ideea castigatoare a trei eleve de liceu din Cluj: Transforma PET-urile din rauri in bijuterii

"Nu am facut acest proiect pentru a castiga bani!"

Astrid Francu, una dintre cele trei eleve in clasa a XI-a la Liceul "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, spune ca proiectul prevede si infiintarea unui magazin online in care sa fie vandute produsele realizate."Impreuna cu colegele mele de clasa, Antonia Andrasoni si Raluca Dragonici, am format echipa Kaarma si am pus bazele unei afaceri prin care ne-am propus sa transformam PET-urile care polueaza raurile in accesorii vestimentare din plastic, cum sunt bratarile, cercei si lantisoarele.Ideea a avut-o Raluca, dupa care am dezvoltat, impreuna, acest proiect de antreprenoriat, care a castigat concursul organizat de iXperiment, primul accelerator de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din Romania.Ne-am dat seama ca ecosistemul din tara noastra are mult de suferit din cauza poluarii, mai ales din cauza PET-urilor care plutesc pe raurile de la noi si se aduna pe maluri, astfel ca ne-am gandit la o solutie. Vom infiinta si un magazin online in care sa ne vindem produsele care vor fi create de noi", a spus Astrid.Potrivit acesteia, urmeaza sa fie infiintata o firma, va fi lansata o actiune de strangere de fonduri pentru dezvoltarea afacerii, iar apoi va fi cumparata si o imprimanta 3D cu care se vor realiza accesoriile din plastic."Nu am facut acest proiect pentru a castiga bani, ci vrem sa incurajam oamenii sa recicleze si sa protejam mediul cat de mult putem", a explicat eleva.Cele trei adolescente din Cluj fac antreprenoriat dupa cursurile scolare si vor sa continue afacerea si dupa ce vor deveni studente.Marius Maris, organizatorul concursului iXperiment, a declarat, la randul sau, ca initiativa are rolul de a conecta sistemul educational, care are creativitate, cu cel privat, care are resursele, fiind un laborator in cadrul caruia adolescentii vin cu idei prin care rezolva problemele societatii si creaza contextul ideal pentru inovatie."Aceasta este noua generatie de antreprenori, copiii avand o creativitate puternica care poate fi fructificata. Sunt elevi dimineata si antreprenori seara. In finala competitiei au intrat 9 proiecte de afaceri prezentate de echipe de liceeni clujeni din clasele a IX-a - a XII-a.Domeniile de activitate ale start-up-urilor prezentate au fost diverse. Toate echipele vor fi sustinute mai departe in dezvoltarea afacerilor lor", a subliniat Maris.Acesta a precuizat ca, prin intermediul iXperiment , se incearca aducerea educatiei antreprenoriale mai aproape de tineri sub forma unui curriculum adaptat nevoilor lor prin metode nonformale.