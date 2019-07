Importanta colectarii selective in eliminarea deseurilor din orasele mari

Ziare.

Adesea, fara sa ne dam seama, amestecam deseurile menajere cu cele ce nu sunt biodegradabile si asta face irecuperabile anumite lucruri ce nu mai pot fi folosite, precum sticla, cartonul, hartia sau metalul.In secolele trecute problema gunoiului nu era ceva extraordinar. In general, resturile menajere erau date animalelor domestice sau de companie si productia de alt gen era scazuta sau, in unele locuri din lume, inexistenta.Astazi, cresterea industriala, in special in zonele urbane a dus si la o productie masiva de deseuri de foarte multe tipuri.Din acest motiv si mediul inconjurator are de suferit. Deja se observa schimbari ale climei si acest lucru are loc si din cauza modului iresponsabil de gestionare al deseurilor. Pentru a ajuta la imbunatatirea conditiilor de mediu, oamenii trebuie sa educe in vederea colectarii selective.De aceea, trebuie sa incercam implementarea in institutii, companii, magazine, scoli si chiar si in propriile locuinte a unor cosuri pentru colectare selectiva . Acestea fiind primul pas spre o separare responsabila a deseurilor.Practicat la nivel mondial, procesul de colectare selectiva ne-ar putea oferi un mediu inconjurator mult mai curat, dar ar ajuta si la conservarea resurselor naturale pentru folosul generatiilor urmatoare. Cosurile de gunoi de acest tip sunt speciale, cu marcaje diferite, in care se vor arunca separat deseurile menajere de cele ce nu sunt biodegradabile si care mai pot fi reutilizate.Cu cat invatam mai mult sa refolosim elemente precum hartia, plasticul, sticla, metalul etc. cu atat vom stopa taierea masiva a padurilor sau aruncarea in natura a sticlelor de plastic.La magazinul cosuri-europubele.ro sunt disponibile cosuri menajere si europubele de diferite dimensiuni si destinate diferitelor spatii. Gama diversificata face posibila amplasarea acestora in orice cladire.Astfel, cosurile disponibile la acest magazin online pot fi folosite in parcuri, in spatii publice, dar si in cladirile multinationalelor care au o anumita imagine de respectat si mentinut.Chiar daca nu crezi, aceste cosuri de colectare selectiva pot fi foarte elegante, cu un aspect de lux, In plus, au menirea de a ajuta oamenii in pastrarea unei ordini ce duce la protejarea mediului inconjurator.Cum spuneam, multe dintre deseuri pot fi recuperate si pot fi trimise la institutiile speciale ce se ocupa cu reciclarea. Aici totul este controlat si dupa anumite proceduri sofisticate, produsele refolosibile sunt puse din nou in circulatie. Astfel solul va fi protejat de elemente periculoase precum plasticul. Atat de mult folositele pungi de plastic au nevoie de 450 de ani pentru a se degrada, aluminiul de 200-500 de ani, iar cauciucul de 80 de ani.Asadar, aceste cifre ar trebui sa ne puna semne de intrebare despre cum va arata planeta noastra daca vom continua sa aruncam deseurile ce nu sunt biodegradabile in acelasi loc cu cele degradabile.In curand, planeta noastra va fi un morman de gunoi, un loc in care nu se va mai putea respira. Insa putem opri acest proces, iar primul pas este simplu si anume, folosirea responsabila a cosurilor de gunoi special create pentru colectarea selectiva a deseurilor.