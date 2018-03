Kaufland isi doteaza magazinele cu aparate de reciclare si rasplateste clientii care le folosesc

Basarab (bdul Orhideelor, nr. 46);

Pantelimon (sos. Pantelimon);

Militari (str. Valea Cascadelor).

Bine de stiut

Recipientele introduse trebuie sa fie cat mai curate si nedeteriorate pentru a fi acceptate de aparat;

Recipientele depuse trebuie sa fie goale;

Aparatul elibereaza cupon valoric de discount numai pentru recipiente depuse in multiplu de cinci; la mai putin de cinci ambalaje, automatul elibereaza un cupon fara valoare;

Clientul poate depune orice combinatie din cele trei tipuri de ambalaje acceptate - PET, sticla sau Aluminiu;

Clientul poate utiliza mai multe cupoane pe acelasi bon fiscal de cumparaturi, dar fiecare cupon poate fi folosit in combinatie cu un singur produs.

Trei tipuri de ambalaj pot fi reciclate de aparatele mentionate: PET-uri (cu volum de pana la 3 litri), sticla si doze de Aluminiu (cu volum de pana la 1 litru).Potrivit unui comunicat remis joi, la fiecare 5 ambalaje depuse, indiferent de tipul lor, aparatul elibereaza un cupon cu reducere ce poate fi folosit in magazinele Kaufland la achizitionarea unor produse selectate in acest sens.Momentan, astfel de tonomate exista in parcarile magazinelor Kaufland din Capitala, din cartierele:Proiectul urmeaza sa fie extins in toata tara, in functie de spatiul disponibil din parcarile supermarketurilor."Sustenabilitatea este parte din ADN-ul companiei Kaufland si de aceea suntem permanent preocupati sa gasim noi si noi solutii de a eficientiza procesele, luand in calcul toti pilonii sustenabilitatii - mediu, social si economic. Reciclarea deseurilor reprezinta un mod important de a limita emisiile de CO2 si de a reduce poluarea, un scop esential pe agenda noastra si pentru care avem tot mai multe initiative", a declarat Valer Hancas, director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland Romania.Potrivit comunicatului citat, aparatele sunt sub forma de containere complet tehnologizate si au o capacitate mare de procesare a ambalajelor de pana la 60 de recipiente pe minut."Clientii pot introduce recipientele intr-o ordine aleatorie in aparat, iar acesta le identifica, le sorteza automat si le directioneaza in pubela alocata fiecarui tip de material. Imediat ce clientii depun ambalajul in automat, acesta scaneaza materialul si elibereaza cuponul. Aparatele sunt dotate cu senzori de masurare a gradului de umplere, senzori de miscare, camere de supraveghere si linie de sortare", precizeaza sursa citata.Iata ce ar trebuie sa stiti daca vreti sa reciclati ambalajele in aceste aparate:A.D.