Nu scapam de taxa pe sticle si borcane. Ce suma am putea plati in plus pentru fiecare produs cumparat

Noua taxa ar urma sa-i incurajeze pe romani sa colecteze selectiv

Ministerul a pus batista pe tambal

Un proiect de ordonanta de urgenta lansat in dezbatere publica de Ministerul Mediului la inceputul lunii februarie prevedea ca romanii vor plati cate 2 lei in plus pentru fiecare produs in ambalaj reutilizabil cumparat din marile magazine. Acelasi proiect ii obliga pe comercianti sa reprimeasca ambalajele reutilizabile de la clienti si sa le returneze acestora banii, in regim de garantie.Dupa ce initial a refuzat sa ofere orice detalii referitoare la acest proiect, ministrul Mediului a anuntat, in cursul unui eveniment organizat marti, ca valoarea garantiei e exagerata."Trebuie sa avem foarte mare grija de ambalaje. Sper ca la finalul acestei saptamani sa avem o forma finala a ordonantei (ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - n. red.), dupa care sa o prezentam intr-un cadru amplu, asta insemnand toti factorii decidenti pe lantul de trasabilitatea a deseului.Sunt de parere ca suma de 2 lei (garantie pentru fiecare ambalaj reutilizabil - n.red) cuprinsa in ordonanta nu poate fi in jurul acestei valori. Propunerile sunt undeva in jurul a 0,5 - 0,6 lei/bucata (drept garantie - n.red.) ", a afirmat Gavrilescu.Aceasta nu a explicat, insa, nici cum ar urma sa colecteze marii comercianti ambalajele si nici cum va functiona sistemul de garantie, care le-ar permite cumparatorilor sa isi ia banii inapoi pe ambalajele reutilizabile.Gratiela Gavrilescu a mai spus, insa, ca obligand comerciantii sa colecteze deseuri nu vrea sa scoata din afaceri firmele care fac deja acest lucru, ci doar sa le trieze pe cele care fac performanta de cele neserioase.Aceeasi OUG prevede tarife diferite de salubrizare, in functie de daca iti selectezi sau nu deseurile.Ministrul Mediului sustine ca adoptarea unui tarif diferentiat ar urma sa ii ajute sa economiseasca bani pe romanii care vor colecta deseurile selectiv. Gratiela Gavrilescu nu a mai explicat si ce anume va insemna acest tarif diferentiat."Ministerul Mediului incearca sa arda etape pentru a ne alinia la cerintele Uniunii Europene. Ministerul Mediului si eu, personal, nu ne-am dorit nicio clipa sa indepartam din lant colectorii de deseuri. Dimpotriva, vrem ca, impreuna cu autoritatile locale, sa recunoastem exact colectorii care fac performanta, colectorii care isi indeplinesc obligatiile mediu, colectorii care inregistreaza fiscal tot ceea ce agonisesc, astfel incat transparenta de care dam dovada sa fie una pe care cu totii ne-o dorim.Un rol important il vor avea organizatiile de transfer de deseuri. Impreuna cu ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - n.red.) si Ministerul Dezvoltarii, lucram acum inclusiv la modificarea legislativa privind introducerea unui tarif diferentiat, in sensul sa implementam un instrument economic pe care sa ni-l asumam noi, romanii, si sa-l prezentam Comisiei Europene ca fiind o emanatie corecta in speta de a ne duce spre promovarea colectarii selective. Tariful diferentiat trebuie sa determine dorinta romanilor de a putea colecta selectiv deseurile si de a plati numai pentru cantitatea de deseu umeda pe care o produce", a mentionat Gavrilescu.a solicitat in scris, la inceputul lunii februarie, Ministerului Mediului mai multe informatii cu privire la modificarile aduse legilor colectarii deseurilor.Mai exact, am vrut atunci sa aflam cum s-a stabilit suma de 2 lei per ambalaj, ce impact va avea aceasta masura asupra romanilor (fie ei simpli consumatori sau comercianti), de ce doar marile magazine vor fi obligate sa colecteze ambalaje si cum vor reusi sa o faca.Initial, Directia de comunicare a Ministerului Mediului ne-a informat ca solicitarea noastra scrisa a fost inregistrata si ca vom primi raspuns in scris. Pe 15 februarie, insa, la solicitarea Ziare.com, aceeasi Directie ne-a informat ca are pentru noi un singur raspuns, doar verbal: nu ni se mai comunica in scris nimic, in conditiile in care oricum textul propunerii de ordonanta va mai suferi modificari.Si urmatorul pas a fost anuntul de azi al ministrului Gavrilescu.