Orase mai curate si mai sanatoase prin colectare selectiva

Acest concept este implementat in multe orase de la noi din tara si chiar si in zonele rurale, unde nivelul de poluare a scazut destul de mult, o data cu introducerea acestuia.Reciclarea gunoaielor a devenit o sarcina mult mai simpla o data cu introducerea colectarii selective in cosuri speciale. Acest lucru a redus astfel si producerea de substante nocive sau raspandirea acestora pe anumite suprafete.Cosurile de gunoi au inceput sa fie folosite cu multi ani in urma, inca de la formarea marilor orase, cand gunoiul excesiv a inceput sa devina o problema, mai ales din cauza gandacilor si a rozatoarelor, dar si a mirosului neplacut, ducand foarte usor la aparitia de boli.Cosurile erau folosite in special in spatiile publice, in timp ce in fata imobilelor de locuit au fost introduse pubelele, care se bucura de aceeasi popularitate si astazi.Cosurile de gunoi pentru reciclare pot fi atat de interior cat si de exterior, de la modele de mici dimensiuni, simple, pentru acasa, pana la modele pentru spatii comerciale, industriale, insititutii, cladiri de birouri si alte cladiri de mari dimesniuni si cu trafic intens.Reciclarea pentru astfel de spatii se realizeaza cel mai usor folosind cosuri de gunoi pentru colectare selectiva , realizate din plactic superior sau inox.Acestea au un aspect modern si bine definit si de regula, au 3 compartimente diferite: hartie, plastic si sticla, dar pot fi diversificate, ca de exemplu, compartiment pentru tigari, deseuri menajere sau compartimente pentru alte materiale in functie de locul in care sunt utilizate.Cosurile de gunoi sunt de mai multe tipuri, in functie de locul de intrebuintare, de la cele simple, fara capac, la cele cu pedala si chiar si modele mai moderne, precum cele cu senzori pentru deschiderea capacului.Clasicele si binecunoscutele pubele , pe care le gasim in spatele fiecarui bloc, in curtile anumitor firme, companii si chiar si in fata anumitor locuinte reprezinta solutii eficiente pentru depozitarea gunoiului.Produsele sunt realizate dupa standarde europene, oferind calitate si eficienta, lucruri foarte importante si in aceasta industrie.Pentru interior, cat si pentru exterior, sunt foarte comune si important de utilizat cosurile de gunoi cu scrumiera . Acestea sunt realizate de regula din inox dar si din alte materiale metalice rezistente la caldura.Mai mult decat atat, cosurile de gunoi cu auto stingere sunt de asemenea foarte eficiente si functioneaza printr-un mecanism care stinge automat focul care poate aparea in cos.Indiferent de modul de utilizare al cosurilor de gunoi, atat pentru interior, cat si pentru exterior, scopul final este acelasi, de a ne ajuta sa mentinem mediul inconjurator cat mai curat si bine organizat.In prezent, procesul de colectare a gunoiului este mult mai modern si mai sigur si reprezinta un prim pas catre ingijirea mediului in care traim.