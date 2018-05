Preotii din Anglia se vor imbraca in sutane obtinute din sticle reciclate de plastic

Ziare.

com

Compania, care este specializata in comertul cu vesminte bisericesti organice, a inceput sa vanda hainele in urma cu doua saptamani, iar reprezentantii ei spun ca au devenit populare in randul clericilor.Directorul companiei, reverendul Simon Butler, a spus ca i-a venit ideea odata cu starnirea interesului in sensul reciclarii dupa serialul "Blue Planet" , care a atras atentia anul trecut asupra poluarii cu plastic.O fabrica din India produce materialul, iar pretul unei sutane este de 189 de lire sterline.Materialul rezultat este mai apropiat de lana decat de traditionalul poliester.Deocamdata, compania vinde doar vesminte bisericesti pentru barbati, insa are in vedere si realizarea unui model pentru femei, design care necesita mai mult timp, pentru ca "gusturile barbatilor sunt mai simple, in timp ce costumele pentru femei necesita mai multa maiestrie", a mai spus Butler.Biserica Anglicana a vorbit in numeroase randuri despre problemele de mediu.Serialul "Blue Planet", prezentat de celebrul David Attenborough, a facut ca numeroase firme sa ia atitudine privind reducerea volumului de deseuri plastice.In plus, Guvernul britanic si-a luat angajamentul ca pana in 2042 sa elimine deseurile plastice ce pot fi evitate.