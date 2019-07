Ramnicu Valcea participa la campania Romania Recicleaza pe 4 si 5 iulie

Ziare.

Punctul fix de colectare va fi amplasat in curtea fostului sediu al Liceului Tehnologic Oltchim (Chimic) de pe strada Nicolae Balcescu nr. 26.Pentru echipamentele voluminoase (masini de spalat, frigidere) locuitorii pot solicita telefonic sau prin e-mail (031.827.0000 sau logistica@environ.ro) ridicarea de acasa.Toti cei care vor preda deseuri electrice sau baterii uzate vor fi premiati pe loc cu tichete cadou, conform regulamentului Aflat la a treia editie, programul "Romania Recicleaza" are drept obiective cresterea nivelului de constientizare al populatiei cu privire la importanta colectarii selective si reciclarii si incurajarea formarii unor obiceiuri responsabile fata de mediul inconjurator.Atunci cand nu sunt gestionate corect, DEEE-urile si bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sanatatea umana si mediul inconjurator din cauza substantelor toxice si a continutului ridicat de metale grele.Peste 86.000 kg de aparatura electrica veche si baterii uzate au fost predate spre reciclare pana acum in cadrul celei de-a treia editii a campaniei "Romania Recicleaza".In topul localitatilor din care s-au colectat cele mai mari cantitati de DEEE-uri s-au numarat Buzau, Caracal si Harsova.Potrivit prevederilor, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Primariile care doresc sa se alature programului pentru editia din septembrie, isi pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro Asociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro