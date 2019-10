Reciclarea plasticului, un obicei foarte important

Ziare.

In zilele noastre, reciclarea si diferentierea materialului plastic nu mai este doar o alegere corecta, ci un act de respect de fata de generatiile viitoare si fata de mediul in care traim, indiferent daca este vorba despre un peisaj urban sau natural.Reciclarea plasticului nu este un lucru simplu. Este suficient sa privim in jur pentru a realiza cat de mult acest material este parte integranta a vietii noastre de zi cu zi: ustensile de bucatarie, huse pentru telefoane, tesaturi si genti, huse etc.Lista nu are final si un sortiment atat de vast face dificila reciclarea, deoarece proprietatile sale se schimba de la obiect la obiect.Pericolul consta in compozitia care include substante precum ftalati, derivati de petrol folositi ca agenti de plastifiere sau agenti de ingrosare. De aceea, reciclarea trebuie facuta folosind cosuri colectare selectiva Acestea sunt de diverse tipuri, chiar si extrem de elegante pentru cladirile de birouri. La magazinul sanito.ro pot fi gasite astfel de cosuri, precum si eurocontainere si pubele in conformitate cu reglementarile europene.Revenind la plastic, urmatoarele sunt unele dintre cele mai comune tipuri de plastic, citate in conformitate cu nomenclatorul comun.PET sau polietilen tereftalat: rasina termoplastica pentru depozitarea alimentelor, folosita pentru productia de sticle, recipiente, ambalaje si etichete.Reutilizarea nu este recomandata pe termen lung, deoarece deteriorarea sa elibereaza particule care se raspandesc in alimente.PE-HD sau polietilena de inalta densitate: raspandita in productia de jucarii, sticle pentru detergenti si alimente si capace. Este cunoscuta pentru eliberearea substantelor chimice.Clorura de PVC sau polivinil: rigida sau flexibila si transparenta, prezenta in ambalaje, podele de vinil, usi si ferestre si conducte pentru constructie, este vehiculul celor mai periculosi si toxici ftalati.PE-LD sau polietilena cu densitate joasa: considerat cu risc scazut, deoarece este compusa din carbon si hidrogen, mai ductil decat PE-HD. Este utilizata pentru ambalare, cutii de hrana (lapte si sucuri), saci de gunoi, saci si pungi de cumparaturi.PP sau polipropilena: considerat un plastic sigur si lipsit de ftalati, este foarte ductil si poate fi format dupa necesitati. Acesta este utilizat pentru producerea de obiecte precum articole de uz casnic si jucarii.PS sau polistiren: periculos din cauza stirenului care migreaza din containere in alimente, este utilizat pentru producerea de ambalaje industriale si alimentare, tacamuri, materiale izolatoare si de izolare fonica.Nu este suficient sa reciclati sticlele la cosuri gunoi . Toate resturile care poarta initialele PE, PET si PVC, sticlele de detergent, folie de plastic, pungi de nylon, tavi si polistiren pentru alimente sunt reciclabile si trebuie separate atat de ceea ce nu este raportat de initialele PE, PET si PVC, atat din alimente, cat si din substante periculoase, cum ar fi vopselele, uleiul, reziduurile de medicamente, precum si din asa-numitul "plastic rigid" (tuburi, umerase pentru haine, cutii de CD si caseta).Astfel, faceti diferenta si aruncati in locul potrivit tot ceea ce este din plastic. Pe sanito.ro veti gasi cosurile potrivite pentru reciclarea plasticului, si nu numai, intr-un mod responsabil.