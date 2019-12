Recicleaza pentru un Craciun mai responsabil

Ziare.

com

In perioada festiva exista o problema din ce in ce mai mare cu familiile care arunca alimente pe care le-au cumparat in exces. Efectele deseurilor alimentare asupra mediului nostru sunt daunatoare.Procesul de producere a mancarii pe care o consumam necesita cantitati uriase de teren, care este probabil sa fi fost despadurite, precum si cantitati excesive de apa.Estimarile arata ca la fiecare Craciun sunt aruncate tone intregi de alimente, dar si multa hartie, carton, sticla sau metal. Aceasta cantitate de deseuri are un impact distructiv asupra mediului.Ne place sa ne mentinem casele calde, confortabile si parfumate in aceasta perioada a anului, dar din pacate, cercetarile arata ca ceara de parafina degaja vapori toxici in atmosfera.Cercetarile au descoperit ca arderea cerii de parafina poate produce fum nociv, care este legat de astm si cancer pulmonar.Petrolul brut, care sta la originea cerii de parafina, este considerat nesustenabil din cauza faptului ca este o resursa care nu este regenerabila.Petrolul a fost, de asemenea, vinovatul multor catastrofe de mediu cum ar fi deversarile de petrol, deteriorarea habitatelor naturale ale pasarilor si animalelor si schimbarile climatice.Poti alege sa cumperi cadouri mai sustenabile de la micile afaceri ecologice, pentru a oferi atat celor dragi, cat si planetei o iubire mai responsabila.Decat sa folosesti hartie de impachetat, poti face un pachet inedit, cu aspect vintage din hartie reciclata.Evita coroanele de Craciun de plastic si creaza-ti o coroana din crengute cazute sau rupte.Ai grija sa planifici cata hrana trebuie sa cumperi de fapt, pentru a evita risipa inutila. Alege decoratiuni care vor dura toata viata, cum ar fi cele din lemn reciclat, tesatura si sticla, in locul celor din plastic sau PVC.Alege lumanari pe baza de ceara de albine.Dupa ce ai despachetat cadourile si exista lucruri pe care nu le mai folosesti, ocupa-te de selectarea deseurilor pentru a salva ceea ce mai poate fi reciclat. Pentru asta ai nevoie de Cosuri colectare selectiva Chiar daca locuiesti intr-un complex rezidential, la casa sau la apartament, poti adopta astfel de instrumente de colectare selectiva.Asta pentru ca exista modele de cosuri inox elegante si de dimensiuni reduse, ce pot sta chiar si in apartament. Astfel de cosuri metalice gasesti la magazinul online cosuri-europubele.ro.De exemplu, Geneve SS este un set de reciclare cu aspect modern din otel inoxidabil si pietre decorative. Avand un aspect atat de elegant, nu poti spune din prima ca este un cos de reciclare.Este realizat pentru a satisface cerintele actuale: design modern si compartimente separate pentru colectarea deseurilor. GENEVE SS este realizat din otel inoxidabil care are proprietati anti-amprente.Prin urmare, ar fi indicat cu ocazia acestui Craciun, poti sa faci diferenta si sa fii responsabil!