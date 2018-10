Recicleaza pentru un mediu de viata sanatos!

Ziare.

Trebuie sa avem grija de mediul in care traim, iar modul in care o putem face este extrem de simplu si nu necesita eforturi si timp extra alocate acestui lucru.Raspunusul sta in primul rand in aruncarea si depozitarea gunoaielor in spatii special create pentru deseuri, fie ca vorbim despre simple cosuri de gunoi sau despre cosuri concepute pentru colectarea selectiva.Cele mai simple solutii pentru necesitatile fiecarui tip de spatiu, sunt cosurile de gunoi profesionale care se potrivesc tuturor mediilor de utilizare. Acestea pot fi plasate cu usurinta in apartamente, birouri, benzinarii, restaurante si cafenele, institutii publice, cabinete medicale sau saloane de infrumusetare.Trebuie sa avem intotdeauna grija de modul in care debarasam gunoaiele. Neglijenta noastra in privinta folosirii deseurilor are consecinte foarte grave, printre care putem numara poluarea mediului (aer, apa, sol), distrugerea mediului, disparitia anumitor specii de plante si animale, focare de infectie si altele.Materialele care se pot recicla sunt diverse si pot fi recipiente din sticla transparenta sau din sticla colorata, hartie (ziare/tiparituri), cutii din aluminiu pentru bauturi, plasticul.Cele mai bune solutii pentru reciclare sunt cosurile pentru colectare selectiva, care ar trebui sa fie prezente prin tot orasul, atat in variante stradale, cat si de interior, pentru institutii publice, mall-uri, cladiri de birouri si blocuri de locuinte.De ce a devenit atat de importanta recilarea? Iata in cat timp se descompun cateva dintre cele mai uzuale elemente folosite in case si companii:* Deseurile din hartie: aproximativ 3 luni;* Ziarele si revistele: 3 - 12 luni;* Unui filtru de tigara ii ia aproximativ 2 ani;* Guma de mestecat: pana la 5 ani;* Cutiile de aluminiu: pana la 100 de ani;* Plasticul: sticle, pungi si asa mai departe pot sa ajunga pana la 1000 de ani;* Recipientele din sticla au cea mai mare durata de viata, pana la 4000 de ani.Pentru a avea grija de fiecare spatiu intr-un mod corect si cat mai atent, este bine sa fie folosite produse profesionale pentru depozitarea deseurilor.Gamele de cosuri de gunoi sunt extrem de variate si trebuie alese in functie de mediu de utilizare in care sunt folosite. Acestea pot fi: cosuri de gunoi din inox , mult mai elegante si mai rezistente decat cosurile de gunoi clasice, cosuri de gunoi metalice, cosuri de gunoi din plastic, cosuri de gunoi de tip scrumiera, cosuri de gunoi pentru colectare selectiva, iar pentru spatiile mari, care produc zilnic cantitati uriase de deseuri, se recomanda europubelele.Indiferent de metodele si solutiile pe care le alegem pentru depozitarea deseurilor, este esential sa pastram intotdeauna un grad de responsabilitate si de constienta asupra efectelor pozitive pe termen lung pe care reciclarea le poate aduce.