Reteaua LaDoiPasi si Asociatia SNRB extind programul de reciclare a bateriilor in peste 500 de magazine din Romania

Incepand cu luna aprilie, peste 500 de magazine vor fi dotate cu infrastructura speciala pentru colectarea bateriilor si acumulatorilor uzati, unde clientii vor putea preda gratuit aceste deseuri spre reciclare.Proiectul pilot a debutat in septembrie 2018 si a fost implementat in 71 de magazine din judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Valcea, Iasi si Vaslui, iar rezultatele bune inregistrate au determinat extinderea programului la nivel national.Parteneriatul presupune de asemenea integrarea unui mecanism de recompensare a consumatorilor prin care toti cei care vor preda minim 5 baterii uzate, vor primi in schimb o baterie noua."Cand vorbim despre reciclare, proximitatea ramane criteriul principal care-i determina pe romani sa actioneze - daca bateriile vechi pot fi duse la magazinul din vecinatate, oamenii vor fi mai dispusi sa recicleze, cu atat mai mult cu cat gestul le este recompensat. Prezenta punctelor de colectare SNRB intr-unul din cele mai mari lanturi de magazine de proximitate din tara, ne ajuta sa avem o acoperire nationala in locatii frecventate de romanii din orase si sate si sa crestem astfel rata de colectare a acestor deseuri mici atat de periculoase" - au declarat reprezentantiiPentru a incuraja obiceiul pozitiv al reciclarii, SNRB pune la dispozitia cetatenilor aplicatia mobila " Unde Reciclam ", o harta interactiva cu ajutorul careia utilizatorii pot identifica cel mai apropiat magazin LaDoiPasi si pot obtine informatii cu privire la campaniile promotionale in derulare."Colaborarea cu SNBR a venit din dorinta de a pune la dispozitia partenerilor nostri din reteaua LaDoiPasi, si implicit clientilor, servicii de reciclare a deseurilor. Astfel, ne propunem sa ajutam cat mai multe persoane din intreaga tara sa recicleze usor si rapid. Incurajam, de altfel, toti partenerii LaDoiPasi sa intre in acest program, fiind nu numai un serviciu extra pe care il pot oferi clientilor din comunitatea locala, dar si o contributie eficienta la protejarea mediului. Credem ca reciclarea este un obicei necesar care trebuie adoptat de toti consumatorii din Romania, inclusiv de catre companii" - a declaratConform datelor publicate de Eurostat, tara noastra se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bateriile reciclate (doar 21% dintre bateriile vandute au fost reciclate in anul 2015, in timp ce media la nivel european este de 44%) . Studii recente estimeaza ca Romania ar fi ajuns in 2017 la 26%, ramanand oricum departe de tinta de 45% si de media europeana.Bateriile si acumulatorii uzati sunt cele mai periculoase deseuri municipale generate, cu un impact nociv asupra mediului inconjurator si sanatatii umane din cauza continutului ridicat de metale grele, iar riscurile sunt cu atat mai mari, cu cat gestionarea gresita a deseurilor de baterii are actiune imediata.Potrivit legii (HG nr 1132/2008), orice magazin care comercializeaza baterii este obligat sa accepte in mod gratuit bateriile si acumulatorii uzati predati de consumatori, in puncte speciale de colectare, pe care sa le predea ulterior catre un sistem organizat.este o organizatie colectiva a producatorilor de baterii si acumulatori, avand ca scop preluarea obligatiilor si responsabilitatilor acestora privind colectarea, tratarea si valorificarea bateriilor si acumulatorilor uzati in conformitate cu HG 1132/2008 si a legislatiei complementare. SNRB este membru fondator EUCOBAT - organizatia pan europeana a sistemelor colective de gestionare a deseurilor de baterii.