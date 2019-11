Tara in care pe drumuri se toarna asfalt facut din sticle de plastic

De la lapte la asfalt

Gaurile de pe sosele fac pagube in valoare de 3,4 miliarde de dolari anual, suma ce reprezinta costurile de reparare a autovehiculelor si tratarea ranilor, la care se adauga daunele aduse marfurilor, potrivit Federatiei Drumurilor Sud-Africane.In luna august a acestui an, Shisalanga Construction a devenit prima companie din Africa de Sud care a turnat o sectiune de drum realizata partial din plastic reciclat, in provincia KwaZulu-Natal.Reparatia a fost facuta pe o portiune de 400 de metri dintr-un drum din orasul Cliffdale.Asfaltul folosit a fost realizat si din plasticul reciclat din aproape 40.000 de sticle de lapte, transmite CNN Business Compania foloseste polietilena de densitate inalta, care e un plastic gros utilizat de obicei la fabricarea sticlelor de plastic. Materialul este reciclat intr-o fabrica din zona, unde e transformat in pelet, fiind incalzit la 190 de grade Celsius, temperatura la care se dizolva. Apoi se adauga aditivi si gata. Fiecare tona de asfalt astfel obtinut contine intre 118 si 128 de sticle reciclate.Cei de la Shisalanga sustin ca aceasta modalitate de fabricare produce mai putini compusi toxici decat procesele clasice, iar compusul rezultat e mai durabil si mai rezistent la umiditate, fiind capabil sa reziste fara sa se degradeze la temperaturi extreme (pana la 70 de grade Celsius, respectiv la 22 de grade sub zero).Costul de productie nu difera mult de cel al proceselor clasice, marele avantaj fiind rezistenta drumurilor.Spre deosebire de Europa, de exemplu, unde sticlele de plastic sunt colectate pentru reciclare de la locuinte, in Africa, aceste deseuri ajung direct la groapa de gunoi. Unde stau pana cand (si daca) cineva le foloseste in alte scopuri. Reprezentantii Shisalanga sustin ca transformarea plasticului in asfalt pentru drumuri inseamna crearea unei noi piete pentru reciclare, astfel ca gropile de gunoi ar putea fi diminuate.Kit Ducasse, tehnician in controlul calitatii la Departamentul pentru Transport al regiunii KwaZulu-Natal, a declarat ca rezultate sunt impresionante si promitatoare, asa ca va mai colabora cu aceasta companie si pentru un alt proiect: "Timpul va fi factorul decisiv, dar vestile sunt bune deocamdata".Shisalanga vrea sa mai toarne 200 de tone de material pentru a reabilita autostrada dintre Durban si Johannesburg; documentatia a fost depusa, asa ca asteapta aprobarea din partea autoritatilor.Transformarea plasticului in material pentru drumuri a mai fost incercata si in alte locuri, precum India, Europa, America de Nord si Australia. Insa exista unele ingrijorari legate de impactul asupra sanatatii oamenilor, caci exista posibilitatea ca substantele emise in timpul procesului de productie sa fie cancerigene si, in plus, odata cu trecerea timpului, microparticule de plastic din drumuri ar putea ajunge in atmosfera."Aceste lucruri trebuie studiate si, daca se adeveresc, trebuie gasite metode de a rezolva problemele. In caz contrar, nu facem decat sa mutam consecintele asupra mediului si a sanatatii oamenilor dintr-o parte in alta", atrage atentia Georges Mturi, cercetator la Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), cu sediul in India, care are dubii, in special din cauza proprietatilor variabile ale plasticului.Totusi, cei de la Shisalanga sustin ca au lucrat la tehnologie timp de cinci ani si, in plus, studiile lor arata ca riscul eliberarii microparticulelor de plastic este minimizat de tehnica lor de productie.