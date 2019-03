Taxa pe sticle si borcane se aplica din aprilie. O vom plati? Iata ce spun producatorii si comerciantii

Supermarketurile nu au inca nici spatii si nici circuite de lucru pentru preluarea ambalajelor reutilizabile

Producator de conserve: Sticlele si borcanele nu mai sunt rezistente ca sa le refolosim. Ordonanta n-o sa aiba niciun efect!

Producatorii de bere: Capacitatea de reutilizare a ambalajelor exista. Dar functionarea sistemului nu tine doar de noi

Ambalajul e reutilizabil doar cand ii convine producatorului?

Sistemul de garantie ar putea scumpi produsul

Motivul - au explicat surse din piata consultate de- este ca Guvernul a creat un sistem de reciclare greoi, care cel putin pe termen scurt s-ar putea sa nu-i foloseasca romanului la nimic...Potrivit OUG 74/2018 , incepand cu data de 31 martie, magazinele care vand produse in ambalaje reutilizabile - adica acele ambalaje create si puse pe piata special pentru a fi refolosite - vor avea o serie de noi obligatii. Mai exact, aceste magazine trebuie:- sa il informeze pe client ca valoarea fiecarui ambalaj reutilizabil este de 0,5 lei si sa evidentieze pe bon aceasta valoare;- sa preia, la cerere, ambalajele reutilizabile de la client, in regim de garantie;- sa-i returneze clientului, la cerere, in baza bonului fiscal, 0,5 lei pentru fiecare ambalaj reutilizabil returnat.Ce este, de fapt, ambalajul reutilizabil? OUG 74/2018 nu ofera o lista exhaustiva cu aceste ambalaje - pe care sa figureze, spre exemplu, sticle, borcane sau butoaie cu diverse gramaje etc. - ci il lasa pe producator sa stabileasca singur care dintre ele merita refolosite.In plus, ordonanta prevede ca producatorul trebuie sa scrie pe eticheta daca ambalajul este reutilizabil, astfel incat sa stie si clientul ca il poate returna, contra garantiei de 0,5 lei.Guvernul a considerat ca acest sistem merita impus prin ordonanta de urgenta pentru ca va creste rapid numarul de ambalaje care - in loc sa ajunga la gunoi si sa polueze - vor fi repuse in circuitul de productie.In realitate - desi ideea de a reutiliza ambalaje e buna - nu exista niciun motiv ca ea sa fie impusa prin ordonanta de urgenta, de vreme ce oricum acest nou sistem de reciclare gandit de Guvern nu va putea fi aplicat peste noapte. Iata de ce.Ca sa preia ambalajele reutilizabile, in regim de garantie, magazinele ar trebui sa aiba spatii in care sa le depoziteze. Iar cele mai multe nu dispun de asa ceva.In plus, aceleasi magazine ar trebui sa aiba oameni care sa se ocupe de preluarea ambalajelor, de trierea lor si de returnarea catre producatori. In plus, ar fi nevoie ca parte dintre angajati sa plateaca garantiile catre clienti. Practic, preluarea ambalajelor ar reprezenta o noua ramura de activitate de care magazinele ar trebui sa se ocupe.Contactat de, directorul executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), George Badescu, a spus ca reciclarea, in sine, este necesara. Dar ca pentru implementarea sistemului impus de OUG 74/2018 va fi nevoie de o perioada de adaptare., a declarat George Badescu.Laurentiu Capmare, directorul fabricii tecucene de conserve Contec Foods, spune ca toate borcanele pe care le foloseste la ambalare sunt de unica folosinta., a declarat pentruLaurentiu Capmare.Julia Leferman, presedintele Asociatiei Berarii Romaniei, a explicat pentruca deja in industria pe care o reprezinta sistemul de reutilizare a ambalajelor functioneaza. Daca el se va putea si extinde ramane de vazut., a declarat Julia Leferman.Din intelegerea nostra, legea spune ca o sticla de bere sau un borcan, spre exemplu, indiferent de caracteristicile tehnice, sunt considerate reutilizabile numai daca producatorul le declara ca atare.Asa se face ca producatorul poate declara ca o sticla de 0,5 litri cu bere sau un borcan de 800 de ml cu muraturi livrate unui restaurant sunt reutilizabile (pentru ca si le poate recupera usor), dar ca alte ambalaje similare, livrate unui magazin, nu sunt reutilizabile (din cauza ca ar fi greu sau chiar imposibil de recuperat).Potrivit legii, in 2019, atat producatorii cat si comerciantii se vor putea acomoda cu sistemul de returnare a ambalajelor. Incepand cu anul 2020, insa, producatorii vor fi obligati sa foloseasca din ce in ce mai multe ambalaje reutilizabile. Iar pana 2025, un sfert dintre ambalajele folosite de producatori vor trebui sa fie reutilizabile. Asta, daca intre timp legea nu se va mai imblanzi...Pana la acest moment, nici producatorii, nici comerciantii n-au reusit sa ne ajute sa intelegem ce se va intampla cu pretul produsului cu ambalaj reutilizabil.Va ramane acesta neschimbat? Va creste el cu 0,5 lei (contravaloarea ambalajului reutilizabil), suma care sa fie ulterior recuperata de client de la comerciant, in regim de garantie?Nimeni n-ar putea spune cu certitudine, momentan, ce si cand se va intampla, in acest sens. S-ar putea chiar sa mai dureze o vreme pana sa primim raspunsuri clare la aceste intrebari.Motivul: in conditiile in care sistemul de returnare a ambalajelor nu e inca pus la punct, e foarte posibil sa nu vedem prea curand, pe rafturile marilor magazine, produse in ambalaje reutilizabile. In consecinta, am putea scapa, cel putin in acest an, de taxa pe sticle si borcane.