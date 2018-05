Un mediu curat - o viata sanatoasa. De ce sa colectam selectiv?

fiecare tona de hartie reciclata salveaza 17 copaci;

o tona de hartie reciclata economiseste: 2,5 barili de petrol; 4132 KwH (suficient pentru a incalzi o locuinta timp de 6 luni), 497,88 litri de apa;

descompunerea naturala a plasticului sau a aluminiului in mediul inconjurator necesita peste 500 de ani;

se foloseste cu 95% mai putina energie pentru reciclarea aluminiului, fata de cea necesara producerii din materii prime (60% in cazul otelului, 40% in cazul hartiei, 70% pentru plastic si 40% pentru sticla);

PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, mochete, material pentru tricouri, incaltaminte, pulovere si jachete, genti, umplutura pentru haine de iarna sau saci de dormit si chiar jucarii.

se reduce considerabil cantitatea de deseuri din gropile de gunoi;

reciclarea reduce numarul de agenti poluanti din aer si apa;

se reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizata prin extragerea si prelucrarea minereurilor

Dar ce inseamna reciclarea selectiva? Reciclarea presupune separarea, colectarea si depozitarea materialelor vechi, utilizate, in vederea transformarii lor in produse utile noi.In prima faza, reciclarea se refera la colectarea deseurilor in containere diferite, special create si inscriptionate pentru diverse categorii de materiale care urmeaza a fi transportate la centrele de reciclare.Mai mult decat atat, reciclarea reprezinta un proces de reutilizare a materialelor produselor uzate, in vederea transformarii lor pentru a crea altele, fara a utiliza materii prime noi. Astfel, se reduce semnificativ consumul de energie necesar extragerii materiilor prime.Reciclarea este esentiala pentru pastrarea mediului in care traim sanatos si cat mai putin poluat si intoxicat. De asemenea, este extrem de importanta si pentru reintroducerea in sistemul economic a unor materiale care devin din ce in ce mai greu de gasit. Astfel, este redus consumul emisiilor nocive din aer, cantitatea de deseuri scade, iar resursele naturale se conserva.Neglijenta noastra in privinta folosirii deseurilor are consecinte foarte grave, printre care putem numara poluarea mediului (aer, apa, sol), distrugerea mediului, disparitia anumitor specii de plante si animale, focare de infectie si altele.Cele mai bune solutii pentru reciclare sunt cosurile pentru colectare selectiva , care ar trebui sa fie prezente prin tot orasul, atat stradale, cat si de interior, pentru institutii publice, mall-uri, cladiri de birouri si blocuri de locuinte.Solutii profesionale moderne pentru depozitarea colectiva a deseurilor sunt disponibile in magazinul Sanito . Din grijă pentru necesitatile fiecarui tip de spatiu, Sanito pune la dispoziție o gamă variată de solutii pentru depozitarea deșeurilor si comercializează coșuri de gunoi care se potrivesc tuturor mediilor de utilizare.Materialele care se pot recicla sunt diverse si pot fi recipiente din sticla transparenta sau din sticla colorata, hartie (ziare/tiparituri), cutii din aluminiu pentru bauturi, plasticul.Mai mult decat atat, procesul de reciclare, are si urmatoarele beneficii:Colectarea si reciclarea selectiva reprezinta solutii pe termen lung. Astfel, vom reusi sa traim sanatos si sa pastram un mediu mai curat, atat pentru noi, cat si pentru generatiile urmatoare.