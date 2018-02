Unde nu-i cap, vai de romani! Ministerul Mediului anunta o taxa de 2 lei pe ambalaje, dar habar n-are despre ce e vorba

Ministerul Mediului ne-a informat ca ne lamureste, dar s-a razgandit

Nici comerciantii si nici producatorii nu inteleg ce li se cere

Ce produse s-ar putea scumpi din cauza taxarii ambalajelor

Scumpirea ar putea fi cauzata de o masura a Ministerului Mediului care vrea sa le ceara marilor comercianti sa recupereze ambalaje de la cumparatori, in regim de garantie, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, pus in dezbatere publica pe siteul ministerului.Proiectul, insa, pare, din categoria "revolutiei fiscale", gandita asa de bine incat acum, dupa aplicare, crapa pe toate partile. Desi taxa ar putea afecta serios toti romanii, ar putea afecta afacerile producatorilor, dar s-ar putea dovedi si discriminatorie in ce-i priveste pe marii comercianti, ministerul Mediului nu a putut sa lamureasca nici macar despre ce ambalaje este vorba.Mai mult, atat dupa aparitia proiectului, cat si dupa consultarile de la minister, comerciantii si producatorii din industria alimentara nu au reusit sa se lamureasca exact despre ce este vorba, ce s-ar putea scumpi si cum le-ar influenta viitoarea lege vanzarile.Ministerul Mediului a lansat pe 1 februarie in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care ar urma sa modifice modul in care sunt gestionate ambalajele si deseurile de ambalaje.In textul proiectului de ordonanta care va modifica, de fapt, prevederile legilor 211/2001 si 249/2015 se arata la Art. IV, alineatul 2, ca:Cumparatorul ar urma deci sa plateasca nu numai produsul, ci si o suma in cuantum de 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al acestuia. Ulterior, acelasi cumparator i-ar putea returna comerciantului ambalajul si si-ar putea cere si primi cei 2 lei inapoi.Ca sa aflam cu cat i-ar scumpi romanului cumparaturile zilnice acest sistem de garantie, am solicitat in scris Ministerului Mediului, pe 4 februarie, o serie de informatii. Mai exact, am intrebat, printre altele: care sunt ambalajele primare reutilizabile, cum s-a stabilit faptul ca fiecare ambalaj costa fix 2 lei si unde va putea cumparatorul sa predea ambalajele si sa isi recupereze banii pe ele. Din pacate, pana la acest moment, n-am primit niciun raspuns lamuritor.Biroul de Presa al Ministerului Mediului ne-a comunicat, initial, ca solicitarea trimisa de Ziare.com s-a inregistrat si e in lucru. Pe 15 februarie, insa, ni s-a comunicat telefonic, tot la solicitarea noastra expresa, faptul ca nu ni se va mai da niciun raspuns la intrebari, in conditiile in care multe dintre enunturile proiectului de ordonanta de urgenta s-ar putea modifica, in perioada urmatoare.Biroul de Presa al Ministerului Mediului ne-a comunicat, telefonic, ca abia in momentul in care textul ordonantei va deveni lege si va fi publicat in Monitorul Oficial ni se vor furniza informatiile solicitate!!!!Niciun raspuns scris la solicitarea Ziare.com nu a fost remis pe adresa redactiei pana la momentul publicarii acestui articol.In proiectul de ordonanta se facea referire la faptul ca doar marii comercianti ar urma sa preia ambalajele reutilizabile in regim de garantie. Mai exact, se arata in textul proiectului de ordonanta:Contactat telefonic, directorul executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), George Badescu, a precizat luni, pe 12 februarie, ca si comerciantii au exprimat la Ministerul Mediului aceleasi nelamuriri ca si jurnalistii Ziare.com."Am avut o intalnire la Ministerul Mediului si am gasit deschidere. Am intrebat si noi, printre altele, care sunt ambalajele la care se face referire, cum s-a ajuns la pretul unitar de 2 lei per ambalaj, cum ar urma sa se implementeze sistemul si care ar fi termenul de conformare. Asa ceva nu se poate face peste noapte. Vom veni cu propunerile noastre. Ni s-a spus ca termenul de dezbatere publica a proiectului de ordonanta ar putea fi prelungit", a declarat atunci George Badescu.Biroul de presa al Ministerului Mediului a precizat, insa, pentru Ziare.com, ca 15 februarie a fost ultima zi in care textul proiectului de ordonanta de urgenta s-a aflat in dezbatere publica. Ulterior, a mai informat Biroul de Presa, se va tine cont de sugestiile primite, iar specialistii vor trece la redactarea textului ordonantei.Asta, desi proiectul de ordonanta nu prevede clar cum ar urma sa colecteze marile magazine ambalajele reutilizabile, oricare ar fi acestea, si cu ce costuri ar urma sa o faca.Cum Ministerul Mediului a refuzat sa ne comunice o lista cu ambalaje primare reutilizabile care ar putea fi returnate, Ziare.com a contactat reprezentanti ai catorva industrii care ar putea fi afectate de viitoarea lege a ambalajelor.Directoarea Asociatiei Berarii Romaniei, Julia Leferman, ne-a declarat pe 4 februarie:"Strict in ceea ce priveste introducerea acestei garantii de 2 lei, Asociatia Berarii Romaniei nu a fost consultata inainte de lansarea proiectului in dezbatere.Proiectul nu precizeaza care sunt ambalajele primare reutilizabile. In industria berii, ne-am putea gandi ca este vorba despre butoaie si sticle (cu exceptia celor de 330 ml care sunt considerate one-way, de unica folosinta).Multe depind si de termenele in care acest sistem de colectare a ambalajelor reutilizabile ar urma sa devina obligatoriu. Peste noapte nu se poate face asa ceva.Cu privire la modul in care aplicarea unei garantii de 2 lei per ambalaj reutilizabil va afecta pretul produsului la raft, as prefera sa nu ma pronunt pana cand analiza noastra nu va fi finalizata", a declarat Julia Leferman, directorul Asociatiei Berarii Romaniei.Directorul fabricii tecucene de conserve Contec Foods SRL, Laurentiu Capmare, spune ca sistemul de garantie ar duce fara doar si poate la scaderea vanzarilor."Cand vinzi un produs scump, poate ca 2 lei dati in plus pe ambalaj nu se simt. Dar cand vinzi produse ieftine - un borcan cu fasole sau unul cu muraturi - omul sesizeaza scumpirea. Si cumpara mai putin. Iar comerciantul incepe sa te preseze sa scazi pretul, ca sa fie totusi vanzare. Nu e un sistem care sa stea in picioare. Niciun lant de magazine din tara asta nu are capacitatea de a colecta in acest mod. Ar fi un sistem care ar implica cheltuieli prea mari", sustine Laurentiu Capmare.Directorul general al Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole, Emil Dumitru, sustine ca industria pe care o reprezinta n-ar trebui sa fie in mod direct afectata de introducerea acestei garantii."Vinul se ambaleaza in sticla noua. In cazul in care o speli pe cea folosita si nu elimini toate bacteriile, e un risc pentru consumator. Cine isi asuma acest risc? Nu, nu cred ca ne vizeaza. De altfel, am primit un email pe tema asta, dar n-am fost consultati propriu zis. Sigur, am vazut despre ce e vorba.De multe ori ma situez pe pozitii antagonice cu marii comercianti. Acum, insa, ma intreb de ce ar fi nevoie ca magazinul sa colecteze. Dar statul ce a facut cu banii stransi din penalizarile pentru limitele de colectare pe care le-a aplicat in ultimii doi ani in industria alimentara? Putea sa isi faca facilitati de colectare, nu?", se intreaba Emil Dumitru.Dupa cum se vede, masura pregatita de ministrul Mediului este una care ar avea un impact puternic atat asupra producatorilor, cat si asupra marilor lanturi de magazine si a cumparatorilor. Un proiect facut pe picior, fara sa fie consultati cei care vor fi direct implicati si afectati, fara sa fie bine definit si cu termene realizabile, ar putea avea afecta puternic mediul de afaceri din Romania, deja trecut printr-un an 2017 cu foarte multe turbulente.