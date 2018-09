Vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi - pasii de urmat si ce gen de produse putem cumpara

Puteti beneficia de mai multe vouchere

Potrivit unui proiect de ordin publicat de Ministerul Mediului, valoarea voucherelor porneste de la 200 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++, creste la 300 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++, aparate de aer conditionat cu eficienta energetica la racire (A+++/A++) sau pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice cu eficienta energetica A++ si poate ajunge la 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice cu eficienta energetica A+++."Am ales sa demaram programul cu aceste tipuri de echipamente pentru ca sunt cele mai prezente in casele romanilor, sunt cele mai mari consumatoare de energie si sunt echipamentele de care oamenii se debaraseaza cel mai greu.In functie de interesul manifestat pentru program, acesta va putea fi completat si cu alte tipuri de echipamente", a declarat vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului.Pentru a beneficia de finantare, dupa publicarea ordinului de ministru in Monitorul Oficial, doritorii trebuie sa acceseze aplicatia electronica de pe website-ul Administratiei Fondului pentru Mediu si sa urmeze pasii de inscriere in program, pana la completarea cu succes a acestora.Ulterior, solicitantii se vor prezenta la unul dintre comerciantii validati, de unde vor achizitiona echipamentul dorit. Suma finantata se scade de catre comerciant din valoarea totala a facturii echipamentelor achizitionate prin program (TVA inclus), iar diferenta va fi suportata de catre persoana fizica, din surse proprii."Este important de precizat ca persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui echipament eligibil, in schimbul predarii unui echipament uzat vechi echivalent. Schimbul se face in sistem 1:1", subliniaza comunicatul Ministerului Mediului.Astfel, se pot achizitiona mai multe echipamente in schimbul predarii unui numar echivalent de echipamente uzate vechi,La momentul predarii echipamentului nou-achizitionat, comerciantul va ridica echipamentul vechi, cedat in schimbul voucherului de finantare.Comerciantii care doresc sa participe in Program si care indeplinesc criteriile incluse in ghidul de finantare se pot inscrie prin depunerea dosarului de validare electronica, dupa publicarea ordinului de ministru si demararea sesiunii de inscriere in vederea validarii comerciantilor.Proiectul se afla in consultare publica pentru o perioada de 10 zile, timp in care persoanele fizice si juridice interesate pot transmite opinii, sugestii, comentarii sau propuneri de modificari.Programul va incepe dupa finalizarea perioadei de consultare publica.