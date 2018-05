Munti de gunoaie pe strazile Aradului si risc de epidemie din cauza mizeriei. Gratiela Gavrilescu trimite Corpul de Control

Ziare.

Ministrului Mediului a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Prefectura Arad, ca luni va trimite Corpul de Control, precum si Garda Nationala de Mediu la Arad, care vor face verificari dupa ce pe strazile orasului s-au adunat gramezi de gunoaie, dar si in mai multe localitati din judet."Retim (n.r. operatorul curent de salubritate) nu e singurul care a gresit. Prin ordin de ministru, luni voi trimite Corpul de Control al Ministrului Mediului si Garda Nationala de Mediu in control la ADID Arad (n.r. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad) ", a afirmat Gratiela Gavrilescu.De asemenea, ministrul Mediului a criticat autoritatile publice locale pentru ca nu au coordonat "foarte bine sistemul de salubrizare", dar si ADID Arad, pentru ca "a luat asa, mai usor, in deradere as putea sa spun, obligatiile de mediu pe care le avea astfel incat sa-l controleze pe operatorul de salubrizare, iar operatorul de salubrizare a crezut ca-i merge aici, vazand ca nimeni nu il intreaba de sanatate"."Aradul astazi este sub gunoaie. Retim a beneficiat poate de necunoastere, incetineala, iar ADID a considerat ca e mai bine asa. Cei care sunt nemultumiti si circula printre gunoaie sunt cetatenii acestui judet. Sunt focare de infectie pentru ca gunoiul nu s-a ridicat nici din scoli, sau nu cu frecventa trecuta in contract. Venind de la aeroportul din Timisoara spre Arad, am mers in anumite localitati ca sa vedem si avem poze doveditoare ca gunoiul nu a fost ridicat", a explicat ministrul Mediului.Totodata, Gratiela Gavrilescu a anuntat ca au fost luate o serie de masuri. Astfel, pana pe data de 6 mai, toate deseurile ar trebui ridicate de pe domeniul public, iar pana pe 7 mai, Retim trebuie sa mearga la Agentia pentru Protectia Mediului Arad pentru a-si completa toate documentele in vederea emiterii autorizatiei de mediu. De asemenea, pana in data de 9 mai, Retim trebuie sa preia cele zece autospeciale pe care le are Consiliul Judetean Arad, pe care sa le trimita in teren pentru ridicarea gunoiului menajer."Nu vreau sa iau in seama ca aceste termene nu vor fi respectate, eu cred ca se vor mobiliza. Nu dorim sa mergem la extremism, pentru ca ne dorim ca aradenii sa poata sa traiasca intr-un mediu curat, sanatos, iar firma sa-si desfasoare activitatea, iar locurile de munca create sa poata sa le pastreze", a precizat Gratiera Gavrilescu.Operatorul de salubritate Retim a fost sanctionat cu amenzi in valoare totala de 315.000 de lei, de catre Garda de Mediu Arad, Politia Locala Arad si Directia de Sanatate Publica Arad, pentru ca nu a ridicat gunoiul de pe strazile orasului.Problemele in ceea ce priveste ridicarea deseurilor menajere din Arad au inceput dupa data de 22 aprilie cand, in urma unei licitatii publice, Retim a preluat aceasta activitate. Insa societatea nu a adunat gunoiul de pe strazi conform termenelor, astfel ca s-au format gramezi de deseuri in mai multe locuri din oras.