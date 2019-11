A inceput GreenTech Film Festival: documentare in premiera si experti in sustenabilitate, in fata publicului din Romania

Ziare.

Evenimentele incluse in programul celei de-a treia editii de la Bucuresti se desfasoara in perioada 11-17 noiembrie, in locatiile ParkLake Shopping Center (zona Main Square si Cinema), ARCUB (Sala Mare) si Seneca Anticafe.Editia din acest an se desfasoara cu sprijinul ambasadelor tarilor nordice, care au adresat deja un mesaj publicului din Bucuresti, in cadrul conferintei de presa dedicata lansarii festivalului." - a declarat" - a declarat" - a declaratCea de-a doua zi a festivalului aduce in fata publicul din Bucuresti conferinta "Strategic Sustainable Development", eveniment care il are ca invitat principal pe- o figura importanta in miscarea de sustenabilitate la nivel mondial, unul dintre pionierii acestei miscari.Intrucat a incetat sa mai calatoreasca, acesta va avea o interventie LIVE prin Skype sub forma unei prezentari urmata de un Q&A, pe tema "Dezvoltarea Durabila Strategica. Stiinta moderna ne-a oferit in sfarsit piesa care lipseste. Cum pui totul in actiune?".Evenimentul va fi completat de speakeri romani care vor aborda tema sustenabilitatii din perspectiva de business si ONG - Daniela Chifan - Director, Innovation Norway Romania, Mircea Ilie - Sustainability Leader, IKEA, Anastasia Staicu - Director, Editura Seneca, Roxana Puia - Director Marketing, Asociatia Environ, Elena Gaspar-Ion - Presedinte, SNRB, Dinu Drog & Victor Iancu - fondatori Cooperativa de Energie, Nicoleta Talpes - Fondator GreenTech Film Festival.Evenimentul va avea loc marti, 12 noiembrie, ora 18.00, la Seneca Anticafe, cu acces gratuit in baza unei rezervari.Prezentat in premiera pentru Romania, proiectia documentarului "Blue Heart" va fi un eveniment special deschis de Excelenta Sa Doamna Therese Hyden, Ambasador al Suediei la Bucuresti.Evenimentul va avea loc miercuri, 13 noiembrie, Cinema City, ParkLake Shopping Center, ora 19.30, sala 6. Proiectia documentarului va fi urmata de o dezbatere si sesiune Q & A in prezenta doamnei Lect. Univ. Dr. Fiz. Cornelia Grofu, Prodecan, Facultatea de Hidrotehnica, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti."Blue Heart" este un documentar produs de Patagonia, unul dintre cele mai respectate branduri din lume pentru faptul ca prin actiunile sale reuseste sa sensibilizeze publicul cu privire la problemele de mediu si schimbarile climatice.Filmul documenteaza lupta pentru protejarea ultimelor rauri salbatice ale Europei si atrage atentia asupra unui potential dezastru de mediu in Europa. Filmul este proiectat in intreaga lume ca o piesa centrala a campaniei Salvati Inima Albastra a Europei.In premiera in Romania vor fi prezentate si documentarele "Artifishal", care urmareste impactul crescatoriilor si al fermelor piscicole asupra rezervelor de somon salbatic din intreaga lume, "The Rise of Vertical Farming", un film care ne ofera un tur captivant in cadrul unui sistem modern de agricultura urbana, care pare a fi pe punctul de a intra in mainstream, si "In-Vitro Meat", un documentar ce expune productia de carne cultivata, produsa in laborator prin izolarea celulelor, folosirea AI si a robotilor, dar si beneficiile care pot fi obtinute in urma acceptarii acesteia la scara larga, ca alternativa la productia industriala clasica, extrem de poluanta.Pe parcursul celor sapte zile de festival din Bucuresti, publicul va avea parte de o experienta vizuala si de invatare inedita, o expozitie permanenta dedicata deseurilor de electrice si electronice, numita ZOO DEEE - Gradina Deseurilor De Echipamente Electrice Si Electronice, care ii infatiseaza pe cei mai periculosi "DEEE-voratori de mediu", ilustrand intr-un mod captivant riscurile si pericolele la care ne expunem atunci cand nu reciclam aparatura electrica veche. Expozitia este prezentata de Asociatia Environ si Asociatia SNRB (Sistemul National de Reciclare al Bateriilor).Programul festivalului include si activitati pentru copii si tineri: un joc interactiv "Climate Change Monopoly", deschis in fiecare zi a festivalului, intre orele 16.00-20.00, ateliere de reciclare creativa in zilele de miercuri, sambata si duminica, un atelier de robotica in cadrul caruia cei prezenti vor face cunostinta cu Alpha - robotelul umanoid si Oh-Bot - robotul care vorbeste, si vor invata cum se programeaza cel mai mic robot programabil din lume. Totodata, tinerii vor putea invata despre siguranta pe internet in cadrul unui atelier prezentat de Ora de Net, dar si despre notiuni importante de educatie ecologica.Programul complet al evenimentelor este disponibil pe site-ul www.greentechfilmfestival Grafica prezentata in vizualul acestei editii apartine lui Dan Perjovschi, cunoscut desenator, ilustrator si scriitor. 