Am secatuit deja resursele naturale pe 2019. Daca toata omenirea ar trai ca-n SUA, am avea nevoie de 5 planete

Momentul marcheaza, potrivit organizatiei Global Footprint Network, Ziua Suprasolicitarii Pamantului. Global Footprint Network (GFN) prezinta an de an datele statistice privind asa-numita "amprenta ecologica", prin calcularea solicitarilor globale de la natura.Momentul in care cerintele depasesc resursele naturale ale planetei este caracterziat prin sintagma Ziua Suprasolicitarii Pamantului (Earth Overshoot Day).An de an, acest nivel este atins tot mai devreme. De la inceputul acestor calcule, in 1971, cand Ziua Suprasolicitarii Pamantului a survenit pe 21 decembrie, am ajuns, iata, la ziua de 29 iulie. In 2018, momentul epuizarii resurselor survenise pe 1 august.Cu alte cuvinte, intreaga omenire consuma an de an mai mult decat pot produce ecosistemele planetei.Consuma mai mult teren agrar si de pasune, mai mult spatiu piscicol, mai multa padure decat are practic la dispozitie. Totodata emana mai multe emisii de CO2 decat pot absorbi padurile si oceanele pamantului.Organizatia internationala Global Footprint Network, cu sediul la Oakland, in California, atrage atentia ca aceasta evolutie dramatica este generata de defrisarile masive, de eroziuni ale solului, de reducerea diversitatii speciilor si cresterea emisiilor de carbon in atmosfera.Ziua Suprasolicitarii Pamantului se stabileste in functie de o valoare medie la nivel global. Consumul de resurse naturale efectiv este insa foarte diferit de la o tara la alta, de la o regiune la alta.Organizatia internationala pentru protectia mediului WWF a anuntat ca in emiratul Quatar, de pilda, acest moment al "suprasolicitarii pamantului", cand consumul depaseste resursele, a fost atins deja dupa primele 42 de zile din an. In Indonezia, in schimb, abia dupa 342 de zile.Pentru Germania, data de 3 mai a reprezentat ziua in care cerintele au devenit mai mari decat pot acoperi resursele naturale.Daca ar fi sa facem un calcul, populatia globului ar avea nevoie, in acest moment, de mai mult decat de o singura planeta, mai precis de 1,75 de planete.. Sipentru a asigura aceste nevoi.In Germania, situatia este cauzata de emisiile ridicate de carbon generate de circulatia auto, producerea curentul electric si agricultura industriala precum si de folosirea unor suprafete prea mari de teren. Emisiile de CO2 n-au scazut comparativ cu anul 2009, asa cum s-a sperat, principala cauza fiind nerenuntarea la centralele energetice pe carbune.Autorii studiului considera ca factorul principal pentru actuala evolutie il reprezinta situatia din sectorul transporturilor. Din 1990, in circulatia rutiera, emisiile nocive de CO2 nu au scazut, iar in cea aeriana au crescut chiar considerabil.Si consumul de energie pe cap de locuitor este, in Germania, mai mare decat in media statelor UE, si a scazut doar foarte putin in ultimii ani. Concluzia e ca Germania ar trebui sa faca mai mult in ce priveste folosirea energiei din surse regenerabile.Sa nu uitam ca si populatia Pamantului este in continua crestere: daca in 1970 ea se cifra la aproximativ 3,7 miliarde de oameni, astazi atinge deja peste 7,7 miliarde. Cei mai multi oameni traiesc, in prezent, in China si India.Ministrul german al Dezvoltarii, Gerd Muller (CSU), a calificat protectia planetei drept o masura de supravietuire pentru omenire. In special Africa, a aratat el, trebuie sa recurga la resurse regenerabile de energie. In acest scop, continentul african are nevoie de un program tehnologic de sustinere.Si organizatia umanitara catolica Misereor a solicitat o schimbare radicala, criticand faptul ca Germania consuma mai mult decat i s-ar cuveni.