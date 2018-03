Clipul zilei: Un scafandru inoata intr-un ocean de plastic

Ziare.

Rich Horner a postat un clip in timp ce isi face loc printre deseurile de plastic adunate in ape."Curentii oceanului ne-au adus un cadou adorabil: meduze, plancton, frunze, crengi si... oh, ceva plastic", a scris scafandrul britanic pe Facebook, alaturi de videoclip."Pungi de plastic, sticle de plastic, pahare de plastic, bucati de plastic, galeti de plastic, paie din plastic, si mai multe pungi din plastic, plastic, plastic, atat de mult plastic", a subliniat britanicul.El inota in Manta Point, o zona de epurare in care se aduna deseurile plastice aruncate in apele insulei Nusa Penida, la 20 de kilometri distanta de statiunea indoneziana Bali, potrivit Channel News Asia Iata clipul video:Potrivit unor studii, Indonezia se situeaza pe locul doi in topul "producatorilor" de resturi marine, fiind surclasata de China. Numai aici, aproximativ 1,29 milioane de tone sunt produse de un arhipelag de peste 17.000 de insule.A.D.