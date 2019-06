Colectarea selectiva, etapa esentiala a reciclarii deseurilor

Ziare.

Daca deseurile de hartie sunt amestecate cu cele menajere exista riscul ca acestea sa nu mai poata fi reciclate.Deseurile reciclabile colectate din tot Sectorul 3 se trimit la o statie de sortare care imparte gunoiul in mai multe fractii respectiv plastic, sticla, carton, metal. Apoi chiar si aceste fractii trec printr-un proces de sortare speciala si igienizare.Recipientii de plastic sunt sortati pe culori, dopul este separat de restul pet-ului si intreg materialul este spalat inainte sa fie trimis catre reciclator.Probabil ca ati observat cat de repede se umple cosul de gunoi de acasa cand puneti si pet-urile in acelasi loc cu restul deseurilor menajere. Asadar, o minima separatie a acestor recipiente de plastic face ca drumurile pana la ghena de gunoi sa fie mult mai putine in decursul unei saptamani. Iata cum colectarea selectiva ne ajuta sa economisim propria energie si sa o directionam eficient catre o alta activitate. Acelasi lucru se petrece si cand deseurile reciclabile ajung sa fie transformate in ambalaje bune de folosit: se economiseste materia prima si se diminueaza cantitatea de deseuri poluante.Primaria Sectorului 3 a lansat deja o campanie de responsabilizare sociala prin care indeamna cetatenii sa pastreze curatenia stradala, aruncand gunoiul la cos. "Fii cu Noi. Nu fi Gunoi" este un indemn la a fi civilizat si a respecta un standard al comunitatii din care faci parte. O alta componenta a acestei campanii este si incurajarea colectarii selective, o etapa absolut necesara in transformarea Sectorului 3 intr-un exemplu pentru celelalte comunitati in ceea ce priveste managementul eficient al deseurilor.