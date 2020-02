Comisia Europeana cere Romaniei sa isi inainteze "rapid" planul privind energia si clima

Ziare.

Statele membre au avut termen pana la sfarsitul lui 2019 sa isi inainteze planurile definitive, pentru a facilita punerea in aplicare a angajamentelor luate de UE in cadrul Acordului de la Paris privind clima, potrivit AFP.In iunie, executivul european a spus ca primele proiecte de planuri depuse de statele membre pentru a contribui la obiectivele UE in materie de lupta impotriva schimbarilor climatice mai pot fi imbunatatite.UE s-a angajat sa-si diminueze cu 40% emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.Insa Comisia Europeana condusa de Ursula von der Leyen vrea sa faca mai mult si vizeaza 50%, poate chiar 55%.Ea sper sa poata inainta aceste tinte statelor membre in vara, la timp pentru a avea un angajament revizuit al UE pentru a fi prezentat la COP26 de la Glasgow de la sfarsitul lui 2020.Pana in prezent, 19 din 27 de tari si-au prezentat planul national pentru energie si clima, potrivit comisarului pentru Energie, Kadri Simson.Cele noua tari restante sunt, precum si, care a iesit din UE la 31 ianuarie.Executivul european a precizat ca a fost "trimisa in aceasta saptamana" o scrisoare de catre vicepresedintele executiv al Comisiei, Frans Timmermans, si de catre Kadri Simson "ministrilor de resort din statele membre care nu si-au trimis inca planul, pentru a reafirma importanta de a notifica rapid Comisia".