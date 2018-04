Costul catastrofelor naturale a atins un nivel record in 2017

Ziare.

Grupul elvetian sustine ca pierderile economice provocate anul trecut de catastrofele naturale si dezastrele provocate de om s-au ridicat la 337 miliarde dolari (273 miliarde euro). Din suma totala, costurile suportate de companiile de asigurari s-au ridicat la 144 miliarde de dolari, ceea ce face din 2017 cel mai costisitor an din istorie pentru asiguratori.In luna decembrie a anului trecut, Swiss Re a dat publicitatii o estimare preliminara conform careia pierderile economice s-au situat la 306 miliarde dolari, iar costurile pentru asiguratori la 136 miliarde dolari, insa a precizat atunci ca aceste cifre preliminare urmeaza sa fie revizuite tinand cont in special de amploarea pagubelor provocate de uragane.America de Nord a fost lovita in mod special in 2017, conform noilor estimari ale Swiss Re, de uraganele Harvey, Irma si Maria, care au provocat pierderi de 217 miliarde de dolari si costuri de 92 miliarde dolari pentru asiguratori, ceea ce face din 2017 al doilea cel mai costisitor sezon de uragane pentru asiguratori dupa uraganele Katrina, Rita si Wilma in 2005.De asemenea, costul incendiilor a atins si el un nivel record pentru asiguratori care au acoperit solicitari de despagubiri in valoare de 14 miliarde dolari, in special din cauza incendiilor care au devastat California, Canada si Portugalia.Anul 2017 a fost marcat de numeroase catastrofe naturale, precum incendii si uragane, la care s-au adaugat ciclonul Debbie din Australia si cutremurele de pamant din Mexic. Peste 11.000 de persoane au decedat sau sunt disparute in 2017 din cauza catastrofelor naturale si dezastrele provocate de om, adauga Swiss Re, al doilea grup mondial de reasigurari.