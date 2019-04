Doua tone de lesuri de animale, abandonate pe marginea drumului intr-o comuna din Mures

Ziare.

com

Autorul a fost identificat, anunta Prefectura Mures.Prefectura judetului Mures a transmis, luni, ca primarul comunei Nades, Ivan Erhardt Laszlo, l-a sesizat pe prefectul Mircea Dusa de faptul ca in localitatea respectiva, in parcarea situata langa E 60, pe partea dreapta in sensul de mers spre Sighisoara, a fost depozitata, in mod ilegal, o cantitate mare de lesuri, in noaptea de sambata spre duminica.Primarul a sesizat si faptul ca, in zona respectiva, este un miros insuportabil si un posibil focar de infectie.Prefectul judetului Mures a dispus o actiune de urgenta cu privire la acest incident cu potentiale riscuri asupra mediului si sanatatii populatiei."In cursul acestei dimineti am fost sesizat de primarul din Nades ca, pe marginea drumului E60, au fost depozitate resturi animale in putrefactie. Am dispus Garzii de Mediu, Inspectoratului de Politie Judetean Mures si Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Mures sa se deplaseze de urgenta la fata locului si, intr-adevar, se confirma faptul ca aproximativ doua tone de resturi animale au fost depozitate pe marginea drumului. A fost identificat autorul si, cu siguranta, se vor lua masurile legale asupra celui care a comis aceasta fapta", a declarat prefectul judetului Mures, Mircea Dusa.