Gaura din stratul de ozon s-a micsorat, dupa ce au fost interzise chimicale distrugatoare

Ziare.

com

In raportul publicat saptamana aceasta, oamenii de stiinta arata ca diminuarea a avut loc in timpul lunilor de iarna din 2005 pana in 2016."Vedem foarte clar ca scade nivelul de clorofluorocarburi din gaura de ozon si ca diminuarea ozonului este mai mica datorita acestui fapt", a spus Susan Strahan, de la Goddard Space Flight Center al NASA, intr-un comunicat citat de Euronews.Studiul, bazat pe informatii oferite de satelitul Aura, este primul care a analizat direct masuratorile chimicalelor si sustine ca micsorarea gaurii din stratul de ozon este rezultatul interzicerii clorofluorocarburilor.Stratul de ozon protejeaza Pamantul de radiatiile ultraviolete, care pot cauza cancer de piele si cataracta si pot distruge plantele.O gaura in acest strat a fost descoperita in anii 1980 si pusa pe seama clorofluorocarburilor. Desi ea se miscoreaza, oamenii de stiinta avertizeaza ca va fi nevoie de decenii pentru ca substantele nocive sa paraseasca atmosfera.Clorofluorocarburile se mentin intre 50 si 100 de ani, astfel, cercetatorii sustin ca in 2060 sau 2080 gaura din stratul de ozon va disparea.