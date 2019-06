Greenpeace a dat in judecata termocentrala Rovinari

Ziare.

"Greenpeace Romania a inaintat o contestatie legala impotriva unui permis de functionare pe viata acordat centralei electrice pe carbune, care este unul dintre cei mai mari poluatori din Romania.Termocentralei i-a fost acordata autorizatia integrata de mediu pe viata fara o evaluare completa a impactului asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului. Nicio astfel de evaluare nu a fost efectuata in cei 43 de ani de functionare.Greenpeace Romania si ClientEarth sustin ca autorizatia permite termocentralei sa emita niveluri ilegale de praf daunator.De asemenea, afirmam ca esecul de a efectua o evaluare adecvata a impactului asupra mediului (EIM) inainte de a acorda autorizatia integrata de mediu termocentralelor nu ia in considerare nici legislatia UE, nici pe cea romaneasca", se arata intr-un comunicat remis joiCele doua organizatii solicita ca autorizatia sa fie anulata si sa fie efectuata o evaluare adecvata a impactului asupra mediului completa pentru a stabili impactul probabil al proiectului asupra climei, naturii si sanatatii oamenilor."Rovinari este unul dintre cei mai mari emitatori de emisii de CO2 din UE si una dintre cele mai periculoase centrale electrice din punct de vedere a poluarii aerului.Iar aceasta autorizatie ii ofera drum liber sa polueze pe termen nelimitat, in ciuda faptului ca niciunul dintre aceste riscuri nu a fost evaluat vreodata. Daca impactul sau nu este evaluat acum, poate duce la vatamari ireversibile asupra oamenilor, naturii si climei", a declarat Dominique Doyle, avocatul ClientEarth specializat pe energie.Greenpeace a realizat un studiu de modelare a calitatii aerului, potrivit caruia continuarea functionarii termocentralei ar duce la daune considerabile pentru sanatatea publica, contribuind inclusiv la 490 de decese premature preconizate numai in urmatorul deceniu.Rezultatele modelarii indica, de asemenea, ca mai mult de 1.000 de persoane care locuiesc in apropierea termocentralei vor fi expuse la concentratii de dioxid de sulf nociv (SO2) care depasesc limitele Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Greenpeace puncteaza ca poluarea din Rovinari calatoreste in aval intr-un sit natural protejat al UE, care contine zeci de habitate si specii acvatice amenintate.Reprezentantii Greenpeace mai spun ca autorizatia permite termocentralei sa evacueze in zona cantitati semnificative de deseuri industriale, inclusiv substante periculoase, in ciuda faptului ca aria este protejata si ca acest lucru risca sa provoace daune suplimentare speciilor deja amenintate, dar nici acest aspect nu a fost evaluat."Impactul devastator al carbunelui asupra climei este incontestabil. Raportul recent al IPCC al ONU clarifica faptul ca Europa are nevoie de un sistem lipsit complet de energie fosila pana in 2030, pentru a se conforma Acordului de la Paris. In acest moment crucial al istoriei, si ca unul dintre cei mai mari emitatori de emisii de dioxid de carbon din Romania si Europa, autoritatile nu pot ignora impactul termocentralei Rovinari asupra mediului.Nicio termocentrala nu ar trebui sa primeasca o autorizatie de functionare pentru a polua pe o perioada nedeterminata fara a evalua mai intai riscurile", a spus Cosmin Plescan, coordonator de campanii la Greenpeace Romania.A.G.