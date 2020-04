Greenpeace, despre valul de imagini cu tranporturi de lemne: Nu toate trimit spre ilegalitati

Ziare.

Mai multe imagini in care sunt surprinse transporturi de lemne au fost distribuite in ultima perioada pe retelele de socializare. In una dintre postari este surprinsa o barja care transporta material lemnos pe Dunare. Cel care a filmat scena este convins ca lemnul este taiat si exportat direct in Italia, desi nu prezinta nicio dovada in acest sens.Un alt internaut isi atentioneaza prietenii de pe Facebook, tot fara sa prezinte nicio dovada, ca intr-o singura luna, de la inceputul starii de urgenta, s-a furat mai mult lemn decat in cinci ani.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat recent ca este vorba de "mesaje toxice" "Zilnic este lansata si alimentata pe Facebook, pe retelele de socializare, o avalansa de mesaje toxice. Am vazut si eu poze, videoclipuri cu zeci de mii de share-uri. Acestea au un singur scop: sa va induca tuturor ideea unei catastrofe ecologice in padurile romanesti", a spus ministrul, care a precizat ca un document al Ministerului Transportului dovedeste ca nu s-a exportat lemn pe calea ferata din Romania in 2020.Ciprian Galusca, campaigner in cadrul organizatiei non-guvernamentale pentru mediu Greenpeace, atrage si el atentia ca nu toate postarile trimit catre ilegalitati si ca transporturile legale au scazut fata de aceeasi perioada a anului 2019."In cele doua saptamani de verificari, si e adevarat ca nu am verificat tot, feelingul nostru a fost ca foarte multe dintre aceste imagini nu trimiteau neaparat catre niste ilegalitati. Ne-am uitat un pic si pe cifrele oficiale si am vazut ca numarul transporturilor legale a scazut comparativ cu perioada similara a anului 2019", a spus Ciprian Galusca.Cu toate acestea, reprezentantul Greenpeace atrage atentia ca ministrul Mediului nu spune ca Romania exporta peste 5 milioane de metri cubi de cherestea pe an."Ministrul spunea ca Romania nu exporta bustean, ci importa bustean, deci ar trebui sa stam foarte linistiti in casele noastre. Da, este adevarat ca Romania nu exporta bustean semnificativ, insa exporta peste 5 milioane de metri cubi de cherestea, care provin din peste 10 milioane de metri cubi de lemn rotund", a mai spus Ciprian Galusca.Organizatiile non-guvernamentale pentru mediu militeaza in continuare pentru implementarea SUMAL, un sistem de monitorizare a traseului masei lemnoase, care foloseste imagini din satelit si camere de trafic."E foarte usor sa eludezi in momentul asta, sa scapi de lege, sa scapi de sistem si sa amesteci lemnul taiat ilegal cu lemnul taiat legal. De asta noi, organizatiile de mediu, de mai bine de de cinci ani de zile cerem implementarea de urgenta a unui sistem de monitorizarea a trasabilitatii lemnului pe piata, acel SUMAL, astfel incat sa nu mai avem aceasta situatie de gri", a mai declarat reprezentantul Greenpeace.Ministrul Mediului da in continuare asigurari ca pana in luna iulie SUMAL va fi implementat si operationalizat, iar taierile ilegale din Romania vor putea fi combatute.