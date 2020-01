Greta Thunberg si-a inregistrat ca marca proprie numele ei si al miscarii pentru clima

Ziare.

Marca de autor se va aplica numelui ei, dar si sloganurilor "Fridays For Future" si "Skolstrejk for klimatet" (care se traduce prin "Greva scolara pentru clima") si asupra altor fraze asociate miscarii sale pentru clima, informeaza DPA si AFP.Tanara de 17 ani a spus ca au existat cazuri "nefericite" in care numele ei a fost utilizat "pentru a intra in contact cu personalitati, politicieni, mass-media, artisti" si la strangeri de fonduri neautorizate.Ea a inceput o miscare globala pentru a atrage atentia oamenilor asupra schimbarilor climatice, incepand sa lipseasca de la scoala in zilele de vineri. Greta Thunberg a organizat prima ei "greva scolara pentru clima" in august 2018, in fata Parlamentului din Stockholm.In decembrie 2019, ea a fost denumita Persoana Anului de revista americana Time Greta Thunberg a rostit alocutiuni la intruniri pe teme climatice organizate in Elvetia, New York si la Conferinta ONU pentru clima de la Madrid. Saptamana trecuta, a sustinut un discurs si la Forumul Economic Mondial de la Davos Inregistrarea ca marci comerciale a acestor denumiri "va permite echipei mele de avocati pro bono sa ia masurile necesare impotriva unor persoane sau corporatii care incearca sa se foloseasca de mine si de miscarea mea in scopuri care nu cadreaza cu principiile promovate de miscare", a precizat Greta Thunberg."Fridays For Future este o miscare globala infiintata de mine. Apartine tuturor celor care iau parte la ea, in principal oameni tineri. Poate - si trebuie - sa nu fie folosita in scopuri individuale sau comerciale", a adaugat tanara activista.Greta Thunberg a mai spus ca alaturi de familia ei a infiintat si o fundatie non-profit "care sa administreze banii (redevente pentru carti, donatii, premii financiare) intr-un mod complet transparent".Obiectivul fundatiei este acela de "a promova sustenabilitatea ecologica, climatica si sociala, dar si sanatatea mintala".Tanara suedeza este in acelasi timp puternic criticata de catre climatosceptici. Unii dintre ei o acuza ca este manipulata, altii ca este platita de catre "un lobby verde".