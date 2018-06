Lansarea Campaniei EU OSHA 2018 - 2019, "Managementul substantelor periculoase" la nivel national, Punctul Focal EU OSHA - Romania

Ziare.

Campania EU OSHA 2018 - 2019 "Managementul substantelor periculoase" a fost lansata in data de 24 aprilie, 2018, la Bruxelles, la Comisia Europeana, in prezenta Comisarului European, Marianne Thyssen si a altor oficialitati.Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU - OSHA) a fost reprezentata de Directorul Agentiei Europene, Dr. Christa Sedlatschek, care a evidentiat importanta constientizarii riscurilor induse de utilizarea substantelor periculoase si a unui management corespunzator al acestora in vederea asigurarii unor locuri de munca sanatoase:"Foarte multi angajati nu constientizeaza faptul ca nu numai produsii chimici rezultati din procese de fabricatie si care au pe eticheta informatii privind riscurile si securitatea lor pot produce vatamari. O alta categorie de substante utilizate in mod curent in toate sectoarele de activitate - de la utilizarea fainii in brutarii pana la pulberea de silice de pe santierele de constructii - poate prezenta riscuri daca utilizarea acestor substante nu este gestionata eficient.. Prin urmare, campania noastra isi propune sa constientizeze asupra riscurilor tuturor tipurilor de substante periculoase si nu numai ale celor care prezinta in mod evident aceste riscuri, evidentiind importanta evaluarii riscurilor, in toate sectoarele de activitate ca un prim pas catre prevenire.'"Dr Christa Sedlatschek, Director EU - OSHA, Comunicatul de Presa al Comisiei Europene la lansarea Campaniei EU OSHA 2018 - 2019 "Managementul substantelor periculoase" la nivel european, 24 aprilie, 2018, la Bruxelles.La nivel national, Punctul Focal EU OSHA - Romania, organizeaza lansarea Campaniei EU OSHA 2018 - 2019 "Managementul substantelor periculoase" in cadrul evenimentului "Conferinta de lansare a Campaniei si Reuniunea Retelei Nationale a Punctului Focal."Evenimentul din acest an isi propune sa reuneasca autoritati, factori de decizie, profesionisti si cercetatori din domeniu, pe data de 27 Iunie, la sala Ronda a hotelului Intercontinental Bucuresti, incepand cu ora 09:30.Avand in vedere alinierea Romaniei la normele europene de sanatate si securitate in munca, tematica utilizarii substantelor periculoase este una de importanta majora, fapt evidentiat si de statisticile Eurostat in domeniu.Se constata o crestere ingrijoratoare a accidentelor si imbolnavirilor, legate de utilizarea substantelor periculoase la locul de munca, fapt ce conduce la necesitatea unei constientizari a problemei si un management corespunzator al acestor substante.In cadrul evenimentului de mai sus se vor dezbate subiecte precum: activitatea EU OSHA si importanta retelelor nationale, importanta gestionarii corecte a substantelor periculoase la locul de munca, normele de Securitate aplicabile precum si bunele practici la nivel european.Totodata se vor prezenta statistici privind securitatea si sanatatea in munca si se vor discuta solutiile posibile pentru protejarea sanatitii si securitatii lucratorilor si sprijinirea companiilor angajatoare.Printre cei invitati la eveniment se numara Dl. Tim Tregenza, Network and International Relations Manager EU-OSHA, din partea Agentiei Europene, autoritati din Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI), Garda Nationala de Mediu, reprezentanti ai partenerilor sociali (patronate si sindicate), cercetatori din Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Proiectia Muncii "Alexandru Darabont" INCDPM, organizatii profesionale (ARSSM), institutii academice, Fundatia Romtens, Biroul National de contact ENWHP-Romania.Agenda zilei va fi structurata in 3 parti: o conferinta de presa la ora 11:00 (sustinuta in sala "Ronda") si doua sesiuni de prezentari ce isi propun sa puncteze activitatea Agentiei Europene si a Punctului Focal Romania precum si tematica Campaniei lansate cu aceasta ocazie. In cadrul pauzei de pranz, invitatii vor avea ocazia de a discuta subiectele zilei si de a vizualiza o serie de filme de animatie pe tematica evenimentului.Campania EU-OSHA 2018-2019 la nivel national va include o serie de evenimente organizate in Bucuresti si in tara, in perioada celor doi ani in care se va desfasura, si vizeaza informarea lucatorilor si a angajatorilor, precum si a tuturor actorilor din domeniu, contribuind la crearea unei culture de prevenire.