Marsuri pentru clima in Capitala si mai multe orase din tara

Intitulat "Ziua pentru actiune climatica", evenimentul are loc in Bucuresti si in Targu Jiu, Iasi, Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Brasov, Bacau, Targu Ocna si Craiova.Marsurile si protestele pentru actiune climatica sunt organizate pentru a comunica politicienilor ca sistemul pe care ei il reprezinta trebuie sa schimbe strategia existenta si sa declare stare de urgenta climatica, precizeaza organizatorii.La primul mars de acest fel organizat in Romania, pe 20 septembrie, au fost prezenti peste 1.000 de oameni in Bucuresti si 800 de oameni in celelalte 8 orase in care a avut loc protestul, majoritatea fiind elevi, sustine Climate Strike Romania."Pentru ca acest numar de oameni nu a fost suficient pentru a ne asculta cererile, sunteti asteptati iar, in numar si mai mare (...). Factorii de decizie trebuie sa inteleaga ca oamenii nu vor mai tolera un mediu politic (in, n.r.) care nu se iau in considerare schimbarile climatice. (...) Oricine poate sa initieze (o astfel de actiune, n.r.) in orasul sau daca nu este deja organizat", se mentioneaza in comunicatul transmis vineri de Climate Strike Romania."Fridays for Future" este una din temele sub care grupuri de elevi din numeroase tari participa la auto-denumite "greve scolare pentru clima", inspirate de activista de mediu suedeza Greta Thunberg, care a organizat prima astfel de "greva scolara pentru clima" la 15 ani, in august 2018, in fata Parlamentului Suediei.In acest an, activista suedeza pentru mediu in varsta de 16 ani a anuntat ca isi intrerupe studiile scolare pentru un an, pentru a participa la evenimente de protectie a mediului. Greta Thunberg a fost diagnosticata de medici cu sindrom Asperger, tulburare obsesiv-compulsiva si mutism selectiv. Activista suedeza a fost invitata sa sustina discursuri de catre numeroase organizatii internationale, printre care ONU si UE, a primit zeci de premii de la diverse organizatii si s-a intalnit inclusiv cu Papa Francisc, pe care l-a invitat sa se alature "grevei pentru clima".