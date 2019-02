Ministrul Denes anunta schimbarea Legii vanatorii pentru a fi vanati cormoranii, specie protejata

Ziare.

Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Bistrita, ca se lucreaza la modificarea legii vanatorii si ca o parte din modificarile legislative propun si vanarea cormoranilor, specie protejata de lege, dar care creeaza pagube serioase.Declaratiile vin dupa sedinta Comisiei pentru Ape, Paduri, Pescuit si Fond Cinegetic a Senatului Romaniei in care a fost discutata problema cormoranilor."Ministrul Agriculturii, Petre Daia, intr-o nota personala care a iscat multe discutii a adus in atentia opiniei publice o problema extrem de serioasa pentru ca sunt doua specii de cormorani protejate de lege si nu e voie sa fie vanate... Numai ca, atunci cand faci o analiza a speciilor protejate, trebuie sa te gandesti la toate aspectele. Probabil analiza facuta atunci nu a avut in vedere efectul in timp al tipului de hrana pe care il folosesc acesti cormorani si s-a constatat in realitate ca aceste doua specii, asa cum spunea ministrul Daia, mamanca o cantitate mai mare de peste decat consuma toti romanii la un loc si atunci in momentul in care pui in balanta oamenii si animalele, niciodata nu putem sa alegem animalele in defavoarea oamenilor", a declarat ministrul Ioan Denes.Potrivit lui Denes, Comisia de specialitate din Senatul Romaniei are in lucru modificarea legii vanatorii "astfel incat speciile sa fie reglementate ca sa putem sa controlam si sa dezvoltam la modul inteligent si stiintific (...) dar nici sa nu ne afecteze cresterea in luciul de apa din Romania a pestilor. Foarte multi dintre cei care au avut activitati economice in acest domeniu au dat faliment din aceasta cauza".Problema pagubelor produse de cormorani a fost ridicata de primarii din Maramures care au participat, joi, la Bistrita, la dezbaterile Comisiei pentru Ape, Paduri, Pescuit si Fond Cinegetic a Senatului Romaniei.Primarii au explicat faptul ca fauna raurilor Lapus si Somes este grav afectata de populatia de cormorani care s-a instalat pe malurile apelor in urma cu un an si a decimat pestii din cele doua rauri.