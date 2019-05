O mare parte din natura este deja pierduta - cifrele dramatice care arata unde am ajuns

Ziare.

Apa, hrana, energie, textile, minerale, medicamente... Natura ofera servicii inestimabile omului. Astfel, productia agricola, sustinuta in special de sol si insectele polenizatoare, este in continua crestere, iar capturile de peste au crescut cu 50% in ultimii 50 de ani. Peste 2 miliarde de persoane utilizeaza lemnul ca sursa de energie, iar intre 25 si 50% dintre produsele farmaceutice sunt derivate din natura.De asemenea, plantele si microorganismele joaca un rol crucial in filtrarea apei si aerului. Totodata, plantele si oceanele absorb mai mult de jumatate din emisiile de dioxid de carbon responsabile de schimbarile climatice, arata AFP.Omul exploateaza si polueaza natura mai mult ca oricand in istorie. Drept urmare, "in prezent, 75% din mediul terestru, 40% din mediul marin si 50% din cursurile de apa prezinta semne importante de degradare", potrivit proiectului de raport citat vineri de AFP.Mai mult de 40% din suprafetele de pamant sunt in prezent agricole sau urbane si doar 13% din oceane si 23% din terenuri sunt inca "salbatice", fiind situate in general in regiuni foarte indepartate sau neproductive."Peste o treime din terenuri si trei sferturi din resursele de apa sunt utilizate pentru productia agricola si cresterea animalelor", se arata in text. Insa degradarea solului a redus productivitatea agricola pe mai mult de 20% din suprafetele terestre, afectand peste 3 miliarde de persoane.Agricultura continua sa se extinda, mai ales "in detrimentul padurii tropicale".Intre anii 1990 si 2015, acoperirea forestiera la nivel mondial a scazut cu aproximativ 6%, de la 4,28 miliarde de hectare la 3,99 miliarde de hectare.Cu aproape 60% din populatia lumii care traieste in orase, zonele urbanizate s-au dublat din 1992, luand locul mai ales al savanelor si pasunilor.Poluarea este mai greu de evaluat, insa utilizarea ingrasamintelor a crescut.Peste 80% din apele reziduale de pe planeta sunt deversate in mediul inconjurator fara a fi tratate si, in acelasi timp, "intre 300 si 400 de milioane de tone de metale grele, solventi, namol toxic si alte deseuri sunt evacuate in ape in fiecare an", potrivit documentului. Astfel, "40% din populatia lumii nu are acces la apa potabila curata", mentioneaza textul.Nici in oceane situatia nu este mai buna - aici se deverseaza in fiecare an milioane de tone de plastic. Cele 70.000 de nave din flota de pescuit industrial acopera "cel putin 55%" din mari si "aproape 75% din principalele stocuri de peste" sunt in prezent epuizate sau supraexploatate.Oamenii de stiinta estimeaza la aproximativ 8 milioane numarul de specii de animale si plante de pe planeta. Doar o parte dintre acestea sunt insa evaluate. Astfel, aproximativ 25% din cele aproximativ 100.000 de specii revizuite de Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (IUCN) pentru faimoasa sa "Lista Rosie" sunt clasificate pe cale de disparitie, iar 872 au disparut in 500 de ani.Insa documentul IPBES prezinta o imagine mai dramatica:Extrapoland, "probabil ca cel putin un milion de specii de animale si plante (...) sunt in prezent amenintate cu extinctia", se arata in proiectul de raport.Utilizand o alta metoda de estimare bazata pe disparitia habitatului, oamenii de stiinta ajung la cifra probabil "prudenta" de o jumatate de milion - inclusiv mai mult de 3.000 de vertebrate si peste 40.000 de plante. Aceste specii sunt probabil "condamnate la moarte", ca urmare a daunelor cauzate deja habitatului lor.Proiectul de raport noteaza, de asemenea, un "declin generalizat" al populatiilor de animale, din mediul acvatic si de pe uscat, chiar daca studiile se concentreaza in principal asupra vertebratelor. Toate acestea pe langa o scadere a diversitatii genetice, noteaza AFP.Capitala Frantei gazduieste, in perioada 29 aprilie - 4 mai, a 7-a reuniune Plenara a Platformei Interguvernamentale privind Biodiversitatea si Serviciile Ecosistemelor (IPBES-7).Cea de-a 6-a editie a reuniunii, organizata anul trecut la Medellin, s-a incheiat cu avertismente severe privind degradarea 'critica' a terenurilor, dar cu speranta de a putea atinge cateva teluri cuprinse in Obiectivele Aichi pentru Biodiversitate, stabilite in Japonia pentru 2020.IPBES este un organism interguvernamental, care are in prezent 132 membri si care evalueaza starea biodiversitatii si serviciile ecosistemelor furnizate catre societate, ca raspuns la solicitarile factorilor de decizie.IPBES este organizat si functioneaza sub auspiciile entitatilor Organizatiei Natiunilor Unite: UNEP, UNESCO, FAO si UNDP, iar functionarea sa este gestionata de UNEP.