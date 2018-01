O raza de lumina in birocratie - Declaratii AFM

Ziare.

Legea nr. 249/2015 este un act legislativ ce impune tuturor agentilor economici sa depuna, in mod regulat, o serie de rapoarte cu evidenta ambalajelor nou introduse in tara noastra, atat din activitatea proprie de productie cat si din activitatea de import.Aceste- (AFM - Administratia Fondului de Mediu) se depun asadar lunar catre stat, dupa ce sunt completate cu o serie de date si informatii despre activitate.Pentru o firma nou infiintata, aceste declaratii AFM pot fi dificil de completat si de transmis catre institutia in drept.Desi completarea si depunerea lor devine dupa un timp o rutina, acest lucru nu scuteste efortul pe care o persoana neavizata si neobisnuita cu astfel de raportari trebuie sa il depuna pentru a completa la timp, corect si complet aceste formulare, fiind doar o grija in plus.O astfel de declaratie AFM se depune lunar si contine informatii despre cantitatea de ambalaje si cantitatea de deseuri de ambalaje produse.Chiar daca nu exista cantitati de ambalaje sau deseuri, aceste raportari trebuie oricum completate cu celelalte date si transmise in timpul reglementat.Nedepunerea acestor declaratii catre Administratia Fondului de Mediu se pedepseste, potrivit Ordonantei 31/2013, cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei, pentru persoane fizice, si intre 1.000 lei si 5.000 lei, pentru persoane juridice.Din acest motiv tot mai multi agenti economici aleg sa apeleze la specialisti in domeniu, care le pot oferi consultanta necesara, dar pot si intocmi aceste rapoarte si apoi transmite catre AFM.Se asigura in acest fel de corectitudinea documentatiei, dar si de faptul ca toate aceste declaratii AFM sunt depuse la timp. Green Environment Support este un astfel de organism specializat in elaborarea documentelor necesare si in redactarea tuturor rapoartelor ce trebuie transmise catre Administratia Fondului de Mediu.Mai mult decat atat, legislatia in vigoare in domeniul protectiei mediului presupune si realizarea procesului de reciclare a deseurilor de ambalaje, indierent de natura lor.Fiind specializata in aceasta ramura, o astfel de firma poate oferi si consultanta necesara atingerii obiectivelor impuse cu privire la acest capitol.Totodata, Green Environment Support poate intocmi si acele planuri aplicate de prevenire a generarii de deseuri de ambalaje prin eficientizarea consumului de ambalaje, asa cum sunt ele prevazute in legislatie.