O treime din suprafata Pamantului are un grad mediu sau ridicat de degradare. Care este cauza

In prezent, agricultura intensiva bazata pe chimicale isi pune amprenta asupra solului, la nivel mondial, provocand degradarea dramatica a acestuia si omorand practic ecosisteme care asigura sanatatea si fertilitatea acestuia, relateaza Reuters.Solul sanatos este un habitat bogat in specii, adapostind mii de specii diferite, intre care ciuperci, bacterii si nevertebrate. Aceste specii sunt cele care asigura ciclurile de carbon, nitrogen si apa, esentiale pentru ca solul sa produca hrana.Solul are nevoie de sute de ani pentru a se forma, dar poate fi erodat cu usurinta de vant si apa, atunci cand biodiversitatea este pierduta.O treime din suprafata Pamantului are un grad mediu sau ridicat de degradare, iar doua treimi din aceasta degradare poate fi atribuita sectorului agricol. Natiunile Unite au avertizat ca agricultura va mai fi posibila doar inca 60 de ani, daca actualul nivel de degradare al Pamantului va continua.Sanatatea solului poate fi urmarita analizand cantitatea de carbon organic pe care o contine. Carbonul organic este o componenta masurabila a materiei organice, care determina productivitatea solului.Cercetarile efectuate in Argentina, India si Africa de Vest au aratat ca randamentul culturilor poate fi crescut cu 20-70 kg/ha pentru grau, 10-50 kg/ha pentru orez si 30-300 de kg/ha pentru orz cu fiecare 100 de grame de carbon organic pe metru patrat.Nu este surpinzator ca multe tari actioneaza pentru a conserva si imbunatati sanatatea solului. Organizatia Natiunilor Unite a inclus sanatatea solului in viziunea sa ambitioasa pentru 2030, numita Obiective de Dezvoltare Durabila (Sustainable Development Goals-SDG), care au ca obiectiv oprirea degradarii nete a terenurilor pana in 2030.Pana in mai 2018, 116 tari erau in curs de a stabili tinte nationale pentru sanatatea solului, in cadrul eforturilor de respectare a SDG.Etiopia este una dintre tarile cele mai avansate in ceea ce priveste masurile pentru sanatatea solului, in conditiile in care degradarea solului costa tara pana la 4,3 miliarde de dolari pe an. Obiectivul Etiopiei este sa protejeze si sa refaca o suprafata de 331.933 de kilometri patrati, aproximativ 30% din suprafata totala a tarii.O alta tara avansata este Italia, care inregistreaza anual costuri de peste 900 de euro din cauza degradarii solului, provocata de alunecari de teren, inundatii, erodari si alti factori. Italia vrea sa protejeze de degradare 24.250 de kilometri patrati de paduri si terenuri cultivabile.Solul sanatos este mai mult decat o resursa naturala pentru fermieri, este un bun public esential pentru un viitor durabil.Estimarile globale ale contributiei biodiversitatii solului la serviciile ecosistemului sunt de 1,5-13 mii de miliarde de dolari pe an, iar guvernele trebuie sa actioneze urgent pentru a conserva solul si a se asigura ca Pamantul va continua sa hraneasca omenirea in viitor.