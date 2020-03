Ora Pamantului 2020 se muta online - mai multi artisti din Romania se alatura miscarii internationale

Ziare.

Pentru prima data in istoria miscarii insa, toate evenimentele vor avea loc exclusiv online , a declarat:In contextul in care biodiversitatea globala a scazut intr-un ritm alarmant, pana la un milion de specii fiind amenintate cu disparitia si planeta este amenintata de criza climatica, vocea fiecaruia conteaza si mai mult Este important sa constientizam ca natura sta la baza unei planete sanatoase si reprezinta o solutie imediata, puternica si eficienta din punctul de vedere al costurilor pentru a adresa dezastrele climatice.Greta Thunberg, activista pentru clima si mediu, a spus:In ultimul deceniu, Ora Pamantului a inspirat participarea globala la initiativele cu rol critic pentru protejarea naturi, contribuind la constientizarea crizei climatice si la actiuni concrete.Printre cele mai importante exemple, miscarea a ajutat la crearea unei zone protejate marine de 3,5 milioane de hectare in Argentina, o padure de 2.700 de hectare in Uganda si a ajutat la adoptarea unei noi legislatii pentru protectia marilor si padurilor din Rusia.Anul trecut, WWF-Ecuador a solicitat o lege care sa interzica folosirea pungilor de plastic, a altor produse de plastic de unica folosinta in capitala si WWF-Indonezia a initiat plantarea a 20.000 de puieti de mangrove in 13 orase.Mai multi artisti din Romania se alatura miscarii internationale, pentru a ii ajuta pe cei de acasa in aceasta perioada sa se simta mai putin izolati.Fie ca citesc, canta sau organizeaza vizionarea unui film, mesajul lor este acelasi: indiferent de granite geografice, de fus orar, de distantarea sociala, nu suntem singuri - nici acum, nici atunci cand luptam pentru protejarea naturii.Astfel, odata cu stingerea luminii de la ora 20:30, timp de o ora, WWF-Romania indeamna romanii sa se conecteze online alaturi de artistii care vor transmite de acasa. Acestia vor putea fi urmariti atat pe pagina de Facebook WWF-Romania, cat si pe paginile proprii.De la ora 20:00, Monica Davidescu citeste pentru cei mici "Galileo Galilei. Colectia Micii eroi", iar de la 20:30, citim impreuna, la lumanare,(de la Editura Litera ).De la 20:30 are premiera documentarul(52'), o calatorie prin 11 parcuri nationale americane prin care Dan Dinu si Cosmin Dumitrache prezinta cum a inceput conservarea naturii in SUA si ce putem invata de la ariile lor protejate.Tot de la 20:30 Dora Gaitanovici , una dintre cei patru finalisti de la Vocea Romaniei, va canta live, un recital-surpriza.Dora Gaitanovici are deja in palmares zeci de trofee nationale, studiaza pian, saxofon, canto si este pasionata de jazz, blues, rock sau de muzica clasica.In prezent, Dora este studenta in cadrul Universitatii de Muzica din Bucuresti.Iar de la 21:00, Rockabella transmit un show live direct din sufragerie, cu piese cunoscute si cel mai nou single,In noul lor album, Rockabella exploreaza ideea vulnerabilitatii ca act de curaj, ca poarta spre conexiune.De asemenea, oamenii isi pot adauga vocea pe platforma Vocea ta pentru Planeta , pentru a solicita liderilor mondiali un acord prin care protejeaza si refac natura pana in 2030 - protejand cel putin 30 % din spatiile naturale si gestionarea durabila a celorlalte, limitand in acelasi timp incalzirea globala la 1,5 grade C.Infiintata in anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizatii internationale care deruleaza proiecte pentru conservarea naturii, in peste 100 de tari.Misiunea WWF la nivel global este sa opreasca degradarea mediului inconjurator si sa construiasca un viitor in care oamenii traiesc in armonie cu natura.Mai multe detalii la: www.wwf.ro Earth Hour a aparut ca un raspuns la o intrebare simpla: cum ii putem determina pe oameni sa constientizeze una din cele mai mari amenintari actuale, schimbarile climatice?Raspunsul a venit de la WWF Australia, concretizata intr-o campanie care promova un gest pe cat de simplu, pe atat de puternic: stingerea luminilor.Se intampla pe 31 martie 2007, la Sydney, cand 2 milioane de case si sedii de companii australiene au stins luminile timp de o ora. Ora Pamantului.In 2008, 50 de milioane de oameni au ales sa celebreze Earth Hour.In 2010, 4.500 de orase din 128 de tari au participat la Earth Hour pe 27 martie, campania devenind, astfel, cea mai mare actiune de mediu din toate timpurile.In prezent, comunitatea de sustinatori Earth Hour a depasit 2 miliarde de oameni, din peste 7.000 de orase, din peste 180 de tari. Detalii pe www.ora-pamantului.ro sau pe www.earthhour.org