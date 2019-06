Peste 50 de tone de echipamente electrice vechi, predate de romani in cadrul campaniei de educatie ecologica si mediu ECOATITUDINE, editia 2019

Ziare.

In prima etapa a programului (15 aprilie - 25 mai) au avut loc actiuni de colectare in judetele Satu Mare, Brasov, Tulcea, Sibiu si Municipiul Bucuresti cu sprijinul Alpin Recycling, SOMA Sibiu, Hidrosal-Com Prejmer, Servicii Publice Tulcea si Tehnoinvest, in care cetatenii s-au moblizat pentru reciclare.In topul localitatilor din care s-au colectat cele mai mari cantitati de DEEE-uri se numara Tulcea, Satu Mare, Carei, Negresti-Oas, Sibiu, comunele Prejmer, Harman, Teliu si Vama Buzaului din judetul Brasov dar si sectoarele 2.4 si 5 din Bucuresti.Pentru urmatoarea etapa se vor adauga si judetele Arges, Prahova, Maramures si Arad la campania de colectare a DEEE-urilor, DBA si corpuri de iluminat.Campania va continua pana pe 31 octombrie 2019, iar entitatile care doresc sa se alature isi pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@ecoatitudine.eu.Campania "ECOATITUDINE" se desfasoara incepand cu anul 2010 si vizeaza constientizarea elevilor claselor I-VIII (inclusiv clasa 0) asupra importantei protectiei mediului, un domeniu in care Romania atrage semnale negative din partea comunitatilor europene. In acesti 8 ani am avut alaturi de noi peste 740.000 de elevi din peste 964 de scoli. Am reusit impreuna sa strangem peste 3.904.928 kg de deseuri din hartie, carton, plastic, metal si sticla. Obiectivul nostru este ca pana in anul 2020 sa dezvoltam noi atitudini fata de mediul inconjurator pentru peste 1.000.000 de elevi si profesori."De la o editie la alta Campania "ECOATITUDINE" isi confirma statutul de miscare nationala, atat in privinta numarului de localitati implicate, cat si din punct de vedere al cantitatilor colectate. Sunt judete in care am revenit pentru ca localnicii si autoritatile ne-au solicitat prezenta, reusind sa convinga si alti concetateni sa se implice in colectarea deseurilor de ambalaje, DEEE-urilor, DBA si corpuri de iluminat.Mobilizarea acestor oameni reprezinta o dovada clara ca timpul, comunicarea si sprijinul autoritatlior sunt factori esentiali in cultivarea obiceiului reciclarii. Sa nu uitam insa ca implicarea Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunicata (FADI) in cadrul proiectului a fost benefica prin capacitarea sistemelor de management al deseurilor functionale si performante din judetele unde se desfasoari Campania" - a declaratEditia 2019 (15 februarie - 30 octombrie), isi propune ca alaturi de elevii, cadrele didactice si partenerii implicati in proiect - sa ofere o viziune completa a "conceptului eco", formarea unor deprinderi ecologice prin activitati extracurriculare, precum si a importantei colectarii selective a deseurilor (hartie-carton, plastic, PET, aluminiu, DEEE, DBA si corpuri de iluminat).Campania EcoAtitudine se potriveste perfect cu agenda companiilor private la capitolul "responsabilitate sociala" (CSR), oferind posibilitatea implicarii directe in probleme de protectie a mediului si in dezvoltarea comunitatilor locale prin educatie. Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetatenii pot solicita ridicarea de la domiciliu in baza unei programari realizate prin Call Center la 0737.67.67.07 (tarif normal) sau e-mail pe adresa office@ecoatitudine.eu.Conform OUG nr.5/2015, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Atunci cand nu sunt gestionate corect, DEEE-urile si bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sanatatea umana si mediul inconjurator din cauza substantelor toxice si a continutului ridicat de metale grele.Regulamentul oficial al campaniei campania de educatie ecologica si mediu "ECOATITUDINE este disponibil pe www.ecoatitudine.eu