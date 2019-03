Peste o mie de stejari au fost plantati in Parcul Natural Comana pentru berzele negre (Foto)

Foto: SOR

"Spre deosebire de berzele albe, care cuibaresc pe stalpi, aproape de sate, berzele negre sunt mult mai sfioase si prefera sa cuibareasca in paduri.Cuiburile sunt masive si sunt amplasate la bifurcatia crengilor din copacii inalti si puternici. La ora actuala, populatia cuibaritoare de berze negre din Romania este estimata la 800 de perechi", se arata intr-un comunicat de presa remis vineride Societatea Ornitologica Romana (SOR).Actiunea a fost realizata cu ajutorul a 120 de voluntari de la compania DB Schenker Global Business Services Bucharest, fiind organizata de SOR, cu sprijinul RomSilva.Voluntarii au inceput ziua cu o plimbare de birdwatching si, in doar 30 de minute, au reusit sa vada mai multe specii care isi au habitatul in acest perimetru - de la soareci de camp la caprioare si de la cinteze la ciocanitoarea neagra, cea mai mare specie de ciocanitoare din Europa si din Romania, potrivit sursei citate.Plantearea celor 1.000 de stejari a durat aproximativ 3 ore."Cred ca aceste trei ore sunt extrem de importante. Stim cat de greu este sa gasesti cinci minute la un coleg uneori, iar cand oamenii sunt dispusi sa doneze si efort, dar si o parte din timpul lor, din viata lor, pentru o viitoare padure - atunci este clar ca au inteles foarte bine ce inseamna voluntariat.Ma bucura totodata ca prima lor experienta intr-o astfel de actiune nu s-a limitat doar la plantare, au avut ocazia sa vada pentru prima oara berze negre si alte specii de pasari ceva mai sfioase", a spus Ovidiu Bufnila, unul din organizatorii SOR, citat in comunicat.A.D.